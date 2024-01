WhatsApp e o truque amigável para “bloquear” um contato sem que os outros saibam

O WhatsApp é atualmente um dos aplicativos de mensagens instantâneas mais populares do mundo. Talvez o mais famoso. Apesar de que as plataformas concorrentes geralmente costumam ter recursos avançados antes deste aplicativo.

Os casos mais populares e que revisamos mais de uma vez são o do Signal e do Telegram, que costumam melhorar constantemente sua interface e opções de ações para melhorar a experiência.

WhatsApp Entrada | Meta

No entanto, às vezes pode ser necessário bloquear um contato. Isso pode acontecer por várias razões, como por exemplo, se o contato estiver enviando mensagens irritantes ou inadequadas, se for um perseguidor ou simplesmente se quisermos evitar qualquer nível de interação com essa pessoa.

A forma mais simples de bloquear um contato no WhatsApp é fazê-lo diretamente a partir da conversa com essa pessoa. Para isso, basta abrir a conversa, tocar nos três pontos que aparecem no canto superior direito e selecionar a opção "Bloquear".

Mas, infelizmente, este método não é muito discreto, pois a pessoa bloqueada poderá perceber imediatamente devido a vários sinais: o desaparecimento da foto de perfil, o bloqueio da conversa que não recebe mais mensagens em ambas as direções, etc.

Se queremos evitar que a pessoa bloqueada perceba, podemos usar um truque simples:

Silenciar alguém no WhatsApp é a sua melhor alternativa

Em nossa experiência dentro da plataforma, poderíamos afirmar que a melhor maneira de bloquear o contato com alguém sem que essa pessoa perceba é silenciando a conversa e depois arquivando-a.

Basta seguir estes simples passos:

Mensagens de Whatsapp META (META/Europa Press)

Abra o aplicativo WhatsApp.

Vá para a aba "Chats".

Procure a conversa do contato que você deseja bloquear.

Dê um toque contínuo na conversa até que apareça no canto superior direito o botão "Silenciar" (com o ícone de um alto-falante) e o de "Arquivar" (com o ícone de uma caixa de arquivo).

Toque na opção "Silenciar", assim a conversa não enviará notificações.

E depois siga os passos para tocar na opção "Arquivar".

O caso extremo de bloquear por completo

Existe uma segunda alternativa que envolve bloquear alguém de forma discreta. Para isso, é necessário seguir estes outros passos.

Abrimos o aplicativo e vamos para a seção de Configurações e, em seguida, selecionamos a opção de Privacidade e depois vamos para "Bloquear Contatos".

Esta rota é recomendada se não se mantém a conversa no momento com a pessoa. No canto superior direito, é possível adicionar o contato e cortar toda comunicação de forma um pouco mais discreta.

Embora a imagem do perfil seja completamente apagada.