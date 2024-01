Um astrofotógrafo argentino captura o momento exato da Estação Espacial Internacional passando pelo Sol

A Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) da NASA foi capturada em imagens enquanto passava pelo Sol. Esta obra de arte foi feita pelo astrofotógrafo argentino Eduardo Schaberger, da cidade de Rafaela, na província de Santa Fé, Argentina.

De acordo com uma resenha do ‘Rafaela Noticias’, o maravilhoso evento estelar durou apenas sete décimos de segundo, praticamente imperceptível para o olho humano.

A Estação Espacial Internacional (ISS) passando pelo Sol foi capturada na tarde de 26 de dezembro de 2023, mas só foi até o início de janeiro de 2024 que Schaberger publicou os resultados em sua conta do Instagram.

“Esse evento foi visível dentro de uma faixa estreita de menos de 5 km, cujo centro passava pelo Autódromo Ciudad de Rafaela. Quero lembrar a vocês que a estação espacial orbita a Terra a cerca de 400 km de altura e a uma velocidade de 28 mil km/h, então a duração do trânsito foi de apenas cerca de 7 décimos de segundo”, explica Eduardo em sua postagem nas redes sociais.

"Nesta ocasião, tive uma enorme sorte, já que levei um novo e muito robusto tripé que nunca antes havia utilizado, o que me causou um significativo atraso na preparação de todo o equipamento (só a mim ocorre levar um equipamento novo para um evento que não permite margem para erros, haha!). Quando terminei de acomodar tudo, já era a hora do trânsito da estação, então consegui focar e capturar; menos de 2 segundos depois, a ISS cruzou o disco solar. Realmente, a sorte estava do meu lado", afirmou o astrofotógrafo.