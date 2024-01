Simplesmente brutal: passageiro de um avião filma o lançamento de um foguete japonês indo para o espaço

Nesta sexta-feira, 12 de janeiro, a Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial, conhecida como JAXA em inglês, realizou o surpreendente lançamento de um foguete H-II para o espaço. Foi um processo de rotina que se destacou por um vídeo capturado pelo passageiro de um voo comercial, que gravou a viagem da máquina para o espaço exterior.

Da janela de um voo comercial no Japão, o passageiro do avião captura as nuvens e a paisagem que se aprecia das alturas.

No horizonte, pode-se ver o rastro de fumaça, resultado da propulsão a combustão do foguete, enquanto viaja em alta velocidade para romper as fronteiras da atmosfera terrestre. Este vídeo publicado pelo meio de comunicação @SpaceNosey, em sua conta de X, mostra a maravilha mecânica e científica das viagens ao espaço.

A JAXA lançou o foguete H-IIB do Centro Espacial de Tanegashima, no Japão. A nave transportava dois satélites: o satélite meteorológico Himawari-9 e o satélite de observação da Terra GOSAT-2.

O lançamento foi um sucesso e os satélites foram colocados em órbita com sucesso. Himawari-9 é um satélite de observação meteorológica de nova geração que fornecerá imagens de alta resolução da Terra. GOSAT-2 é um satélite de observação da Terra que medirá a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera.

Himawari-9 é o sucessor do satélite meteorológico Himawari-8, que está em operação desde 2014. Ele fornecerá imagens de alta resolução da Terra com uma frequência de atualização de 10 minutos.

O GOSAT-2 é o sucessor do satélite de observação da Terra GOSAT-1, que está em operação desde 2009. Ele medirá a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, incluindo dióxido de carbono, metano e ozônio. Esses dados serão utilizados para melhor compreender as mudanças climáticas e seus efeitos.