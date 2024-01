Empresa chinesa apresenta impressionante carro voador na CES 2024

O carro voador é um dos sonhos futuristas da humanidade. Um aparelho que transporte as pessoas pelo ar, e que qualquer um de nós possa pilotar, resolveria uma série de problemas relacionados ao trânsito, à mobilidade e à organização urbana.

É isso que a empresa Xpeng está buscando com seu protótipo de carro voador AeroHT eVTOL, apresentado na CES 2024. Essa empresa busca inovar com esse maravilhoso dispositivo que, embora não seja o primeiro do seu tipo, traz avanços tecnológicos notáveis para obter permissões e começar a operar em várias cidades do mundo.

O AeroHT eVTOL Flying Car pode transitar por terra e pelo ar. Possui seis hélices que podem ser dobradas para que possa ser conduzido nas estradas como um carro normal. Quando é hora de voar, as hélices são desdobradas e o veículo pode decolar e pousar verticalmente.

Um dos seus elementos destacados é que é um veículo elétrico, com autonomia de 250 quilômetros. Pode atingir uma velocidade máxima de 250 quilômetros por hora. Está capacitado para transportar até quatro pessoas.

A Xpeng ainda não anunciou uma data de lançamento para o AeroHT eVTOL Flying Car, mas a empresa afirmou que planeja começar a testá-lo no mundo real em 2025.

Os carros voadores têm o potencial de revolucionar a forma como nos movemos. Eles poderiam nos permitir viajar mais rápido e facilmente, e poderiam ajudar a reduzir o tráfego e a poluição. No entanto, ainda há muito trabalho a ser feito antes que os carros voadores estejam prontos para o mercado em massa.

Neste momento, o AeroHT eVTOL Flying Car não possui permissões para operar em nenhum lugar. A Xpeng ainda não solicitou a certificação de nenhum órgão regulador de aviação. A empresa diz que planeja começar a testar o veículo no mundo real em 2025 e, em seguida, solicitar a certificação.

Obrigatoriamente, a empresa precisa obter a certificação de diversos órgãos reguladores de aviação antes de poder operar em qualquer lugar. Esses entes reguladores terão que avaliar o design e a segurança do veículo, assim como sua capacidade de cumprir com as regras e regulamentos aplicáveis.