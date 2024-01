Dragon Ball Super: a Número 18 quebra a internet com esta versão hiper-realista sensual feita pela IA

Os brilhantes usuários por trás da conta do Instagram de My Smart Arts conseguiram criar uma obra-prima visual. Aplicando seus maravilhosos mecanismos de inteligência artificial, deram vida à androide Número 18 do Dragon Ball Super, em uma ilustração sensual que destaca a fusão da tecnologia e da estética artística.

A conta criativa My Smart Arts mostrou mais uma vez sua capacidade de inovação ao usar a inteligência artificial para dar vida a uma versão mais sensual da icônica Número 18.

Com uma atenção meticulosa aos detalhes e uma estética cativante, esta obra destaca o potencial artístico da tecnologia moderna.

A My Smart Arts selecionou o Número 18, um personagem que deixou uma marca indelével no mundo do anime. Nesta representação, a andróide veste um traje esportivo cor de rosa, uma escolha que destaca sua personalidade única e sua presença distintiva em Dragon Ball Super.

A Número 18, também conhecida como Lazuli, é uma androide criada pelo Dr. Gero para ser uma assassina implacável. No entanto, ao longo da série Dragon Ball Z e sua continuação Dragon Ball Super, o personagem passa por uma mudança significativa em sua vida ao se casar com Krilin e se tornar mãe.

Embora inicialmente se apresente como uma vilã fria e calculista, a Número 18 demonstra ter uma faceta mais humana à medida que se integra na comunidade dos guerreiros Z.

Número 18. My Smart Arts

Número 18. My Smart Arts

Número 18. My Smart Arts

Sua relação com Kuririn e a dedicação à sua família a tornaram um personagem querido pelos fãs, e seu design elegante e moderno adiciona um toque distintivo à série.