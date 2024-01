Não perca! Tudo o que você precisa saber sobre a próxima chuva de meteoros de 2024

A cada ano, diferentes fenômenos estão presentes que podemos observar no céu. Desde eclipses até chuvas de estrelas, a verdade é que na maioria das vezes são eventos astronômicos surpreendentes e dignos de apreciação.

Esse é o caso da próxima chuva de meteoros, conhecida como as Liríades, que está prevista para ocorrer entre 16 e 25 de abril de 2024.

O espetáculo das Liríades

Este fenômeno astronômico anual, caracterizado por uma atividade moderada, atingirá seu pico na noite de 22 de abril.

Naquela noite, os espectadores poderão desfrutar de até 18 meteoros por hora em condições ideais de observação.

NASA Liríades (OAN/Europa Press)

As Liríades são uma chuva de meteoros de intensidade média que ocorre anualmente.

Este evento tem origem no Cometa C/1861 G1 (Thatcher), que foi visto pela última vez em 1861 e não se espera que volte até 2276.

A maioria dos meteoros das Liríades são partículas do tamanho de um grão de areia, o que lhes permite desintegrar espetacularmente na atmosfera.

Assim, todo mês de abril esses restos rochosos entram na atmosfera terrestre e se desintegram, criando riscos de luz visíveis da Terra.

Apesar de que a observação das Líridas em 2024 será afetada pela luz de uma lua quase cheia em Virgem, não será impossível ver esse fenômeno.

Dicas para observar as Liríades

1. Escolha um local escuro: para ter uma melhor visibilidade das Liríades, é importante encontrar um local longe das luzes da cidade. Procure um lugar com pouca ou nenhuma poluição luminosa.

2. Verifique a previsão do tempo: antes de sair para observar as Liríades, verifique a previsão do tempo. É importante que o céu esteja limpo e sem nuvens para uma melhor visualização.

3. Esteja preparado: leve cadeiras ou cobertores para se sentar e se acomodar confortavelmente durante a observação. Também é recomendado levar um lanche e bebidas quentes, pois pode ficar frio durante a noite.

4. Olhe para o leste: as Liríades parecem se originar da constelação de Lira, por isso é melhor direcionar seu olhar para o leste. No entanto, os meteoros podem ser vistos em qualquer parte do céu, então fique atento.

5. Paciência: a observação de meteoros requer paciência, pois nem sempre é possível ver muitos deles em um curto período de tempo. Dedique tempo suficiente para a observação e mantenha os olhos no céu. Lembre-se de que as Liríades são um fenômeno natural e imprevisível, então não há garantia de quantos meteoros você conseguirá ver. Aproveite a experiência e desfrute da beleza do céu estrelado.

O radiante da chuva estará entre as constelações de Lira e Hércules, perto da estrela brilhante Vega.

Para uma visualização ótima das Líridas, recomenda-se procurar um local escuro e desobstruído, preferencialmente com um horizonte sem obstáculos.

Além disso, é importante consultar a previsão do tempo e o calendário lunar para garantir que se tenha um céu limpo e o mais escuro possível.

As Liríades foram observadas por diferentes culturas por mais de 2.700 anos, tornando-se um dos eventos astronômicos mais antigos registrados pela humanidade.