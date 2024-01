Instagram segue TikTok e foca em vídeos curtos com legendas automáticas

Ao longo dos anos, temos visto como o Instagram se manteve como uma das redes sociais mais atraentes em todo o Meta, até mesmo acima do Facebook, graças a sua capacidade de manter sua essência ao mesmo tempo em que imitou algumas das funções mais distintas de seus concorrentes, como Snapchat ou TikTok.

No caso mais recente, por exemplo, temos a fixação de tudo relacionado à reprodução de vídeos curtos ou Reels em sua interface. Ao mesmo tempo, melhorou significativamente a gestão dos controles de privacidade entre seus usuários.

Instagram York Perry

Agora tudo indica que a plataforma continua apostando nos vídeos como seu principal formato de conteúdo. Pois a rede social de propriedade do Meta estaria trabalhando em duas novas funções que reforçam esse enfoque: legendas traduzidas automaticamente em tempo real e a capacidade de dar zoom nas imagens de perfil.

Legendas automáticas traduzidas

Toda essa informação sobre novidades em andamento é derivada de uma série de publicações do informante conhecido no X, anteriormente conhecido como Twitter, como Alessandro Paluzzi, que revelou que a equipe do Meta já está trabalhando na integração de uma nova função que permitirá gerar legendas automáticas.

As legendas são uma função essencial para a acessibilidade do Instagram. Elas permitem que pessoas com deficiência auditiva ou dificuldades em entender o idioma original dos vídeos possam desfrutar do conteúdo da plataforma.

Atualmente, as legendas do Instagram estão disponíveis apenas em inglês. Mas a nova função de tradução automática permitirá que os usuários vejam as legendas em seu idioma preferido, independentemente do idioma original do vídeo.

Para ativar a função, os usuários teriam que ativar as legendas nas configurações do aplicativo e, em seguida, ativar a opção de tradução automática.

Ou pelo menos é o que sugere a captura de tela vazada pelo informante, na qual tudo indica que se trata de algo real.

Como complemento, também compartilhou os primeiros detalhes sobre a nova função de zoom nas imagens de perfil, que permitirá aos usuários ampliá-las com um simples gesto de pinça no aplicativo móvel.

Isso pode ser útil para ver detalhes da imagem ou para identificar as pessoas que aparecem nela. A função se soma à opção de tocar na imagem de perfil para ampliá-la, que já estava disponível no aplicativo há algum tempo.

Vale ressaltar que as novas funções do Instagram que estão a caminho não são originais. A tradução automática de legendas é uma função que já está disponível no TikTok e no YouTube há algum tempo. Enquanto o zoom nas imagens de perfil também é um elemento distintivo do TikTok.

Em qualquer caso, o relatório de ambas as novidades deixa claro que a Meta agora está apostando no conteúdo de vídeo no Instagram. Talvez isso se deva ao fato de que esses clipes audiovisuais geram 45% das receitas do Instagram.