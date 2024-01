Este laptop com 2 telas da ASUS é o sonho de qualquer fã de multitarefa

A ASUS anunciou o revolucionário Zenbook DUO (2024) UX8406, o primeiro laptop ultraportátil equipado com 2 telas sensíveis ao toque ASUS Lumina OLED de 14″ com resolução 3k e taxa de atualização de 120 Hz. Graças ao seu teclado e touchpad Bluetooth ASUS ErgoSense de tamanho completo removíveis, este incrível dispositivo reescreve as regras para a versatilidade em movimento.

A Edição Intel Evo do Zenbook DUO combina habilmente a versatilidade da multitarefa com uma mobilidade excepcional em um pacote leve de 1,35 kg.

ASUS Divulgação

As duas telas de tamanho completo ASUS Lumina OLED com resolução 3K a 120 Hz são unidas por uma dobradiça com abertura de até 180° para expandir instantaneamente o espaço visual para um enorme 19,8 polegadas, que pode ser usado nas orientações vertical ou horizontal para vários modos de usuário versáteis, como Laptop, Tela Dupla, Mesa ou Compartilhar, controlados pelo intuitivo software ASUS ScreenXpert.

O teclado recarregável pode ser removido para permitir o uso completo do espaço visual ou colocado na tela inferior para uma experiência de laptop tradicional tipo concha.

ASUS

Produtividade

O Zenbook DUO maximiza a produtividade e o entretenimento durante todo o dia com um processador Intel Core Ultra 9 com uma Unidade de Processamento Neural (NPU) integrada para aceleração de IA, até 32GB de memória LPDDR5x, até 2TB de SSD PCIe 4.0, uma bateria de longa duração de 75Wh e um sistema de áudio certificado pela Harman Kardon com Dolby Atmos.

O Zenbook DUO foi projetado levando em consideração a sustentabilidade e durabilidade. Ele incorpora uma variedade de materiais reciclados e foi submetido a testes de durabilidade de acordo com os padrões MIL-STD-810H dos EUA para maximizar a vida útil do dispositivo.

ASUS

Design revolucionário e sofisticado

O Zenbook DUO é o primeiro laptop de dupla tela com duas telas sensíveis ao toque OLED de 14 polegadas e resolução 3K a 120 Hz. Este incrível dispositivo possui duas telas, um teclado removível e um suporte integrados em um design compacto centrado no usuário, reescrevendo as regras para a versatilidade em movimento.

As telas premium ASUS Lumina OLED são certificadas para Dolby Vision, validadas pela Pantone® e possuem uma ampla gama de cores DCI-P3 de qualidade cinematográfica para garantir uma representação de cores vívida e precisa. Elas também possuem a certificação VESA DisplayHDR True Black 500 para os níveis de preto mais profundos. As telas sensíveis ao toque suportam entrada de caneta de alta precisão com a opção de ASUS Pen de 4096 níveis de pressão, e o software integrado ScreenXpert permite gestos multitouch intuitivos semelhantes aos de um smartphone: os usuários podem abrir um teclado virtual, maximizar uma janela e muito mais com simples gestos de vários dedos.

ASUS

O teclado removível do Zenbook DUO se encaixa entre suas duas telas para maior praticidade ao transportá-lo. Este design melhora a portabilidade e a conveniência, permitindo que os usuários usem ou carreguem o teclado sem configurações adicionais a qualquer momento. Os conectores de pinos na borda da tela inferior garantem um acoplamento sem complicações, com ímãs de auto-posicionamento nos pinos e cantos da segunda tela para melhorar ainda mais a experiência do usuário.

Versatilidade sem esforço

Os laptops ASUS têm designs centrados no usuário que os diferenciam dos demais. De forma única, o Zenbook DUO vem com um teclado Bluetooth ASUS ErgoSense de tamanho completo e ultra silencioso, com touchpad integrado, e isso, combinado com a dobradiça de tela dobrável de 180° e o conveniente suporte integrado, permite vários modos de usuário versáteis. O intuitivo software ScreenXpert permite um fácil controle do conteúdo da tela em todos os modos.

ASUS

• Modo Tela Dupla: Quando usado com o teclado sem fio, esse modo fornece 19,8 polegadas de espaço de tela, que pode ser usado como uma única tela expansiva através da função ViewMax. Alternativamente, as telas gêmeas de 16:10 podem ser usadas de forma independente, com fácil gerenciamento de janelas através da função App Switcher, que coloca os usuários no controle total das janelas do aplicativo, reduzindo interrupções e ajudando a manter o foco na tarefa em andamento.

ASUS

• Modo Desktop: O laptop pode ser usado com a dobradiça alinhada verticalmente para telas horizontais lado a lado. Combinado com o teclado sem fio, é perfeito para programadores, pesquisadores, escritores e aqueles que precisam de acesso a grandes planilhas de dados para coisas como análise financeira e muito mais. Os usuários podem exibir aplicativos de produtividade em uma tela enquanto a outra exibe materiais de referência, documentação ou fontes de pesquisa. Alternativamente, usando a função ViewMax, eles podem exibir conteúdo em toda a largura da tela, proporcionando uma tela enorme de 19,8 polegadas.

• Modo Laptop: Os utilizadores podem colocar o teclado e o touchpad Bluetooth ASUS ErgoSense no ecrã inferior para uma experiência tradicional de laptop, completa com um ecrã de 14 polegadas e uma relação de aspecto de 16:10. Um conector de pinos recarregável faz isso automaticamente. Alternativamente, o ecrã inferior pode ser configurado como um teclado virtual de tamanho completo, se necessário, para que os utilizadores não precisem viajar com o teclado se o espaço for limitado.

• Modo Compartilhar: Permite compartilhar facilmente conteúdo em reuniões e apresentações de negócios. A dobradiça de 180° permite que as telas sejam colocadas planas para que todos possam ver a tela sem precisar se agrupar, incentivando uma melhor participação e discussão. Além disso, o conteúdo na tela superior pode ser girado 180°, se necessário.

ASUS

Mais sobre suas habilidades

Apesar de seu formato ultra compacto, o Zenbook DUO não sacrifica desempenho nem funcionalidade. Ele é impulsionado para a produtividade pela última geração de processadores Intel, configurado com até o novo Core™ Ultra 9 Serie H, combinado com até 32GB de RAM LPDDR5x e até 2 TB de SSD PCIe 4.0. A bateria redesenhada de alta capacidade de 75Wh tem uma vida útil prolongada que suporta até 20% mais ciclos de carga do que a geração anterior. Como um laptop Intel Evo Edition, o Zenbook DUO liga instantaneamente, carrega rapidamente e oferece uma duração de bateria para o dia todo, para que os usuários possam viajar com confiança sem seus carregadores.

Os processadores Intel Core Ultra contam com a primeira Unidade de Processamento Neural (NPU) integrada da Intel, que fornece um motor dedicado para desbloquear experiências de IA no PC, o próximo nível em gráficos imersivos e processamento de alto desempenho e baixo consumo de energia, para que os usuários possam trabalhar, jogar e criar sem se preocupar com a duração da bateria.

É perfeito para mudar as cargas de trabalho da CPU e fornecer uma aceleração eficiente de IA para aplicativos modernos habilitados para IA. A NPU oferece computação de IA de baixa latência, acelerando a multitarefa para tornar o Zenbook DUO altamente eficiente para trabalho, criatividade e entretenimento. Tudo isso permite que os usuários gerenciem sem problemas cargas de trabalho complexas e melhorem a produtividade. E com o enorme espaço de tela disponível no Zenbook DUO, duas telas de 14" em tamanho completo, os usuários podem executar facilmente todos os seus aplicativos de produtividade favoritos e mantê-los à vista ao mesmo tempo.

ASUS

A caixa fina de 14,6 mm não compromete a conectividade, com duas portas Thunderbolt™ 4, uma porta USB 3.2 Gen 1 Tipo-A, uma porta HDMI® 2.1 (TMDS) e um conveniente conector de áudio de 3,5 mm, para que os usuários não precisem carregar uma estação de ancoragem volumosa ou vários adaptadores ao viajar.

Para capacidades de entretenimento incomparáveis, o Zenbook DUO possui um poderoso sistema de áudio certificado pela Harman Kardon com certificação Dolby Atmos para um som espacial multidimensional imersivo.

A ASUS compromete-se a minimizar seu impacto no meio ambiente, e o Zenbook DUO é construído com 90% de liga de magnésio-alumínio reciclado pós-industrial (PIR).

Supera amplamente os requisitos de eficiência energética da ENERGY STAR em até 47,6%, e toda a embalagem de papel é feita de papel certificado FSC Mix 100% reciclável. Testes rigorosos de durabilidade, de acordo com os rigorosos padrões MIL-STD-810H dos EUA, garantem que o Zenbook DUO seja confiável no uso diário e maximize a vida útil do dispositivo para melhorar sua sustentabilidade.