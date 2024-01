A NASA disponibiliza imagens inéditas, nítidas e coloridas de como Marte se parece nas manhãs

A NASA está falhando em seus planos de missões tripuladas para outros corpos rochosos do Sistema Solar. Estava planejado ir para a Lua em 2024 ou no máximo em 2025, e agora adiou seus planos até 2026. Isso faz com que o sonho de Marte seja adiado ainda mais.

Os mais entusiasmados afirmavam que a humanidade poderia chegar ao planeta vermelho em 2030. No entanto, sem ter certezas das viagens à Lua, que estavam praticamente encerradas, ninguém pode garantir a data em que iremos plantar uma bandeira em nosso planeta vizinho.

Enquanto esperamos a chegada dos humanos, as máquinas estão abrindo caminho em Marte. Uma grande quantidade de sondas orbitais e rovers terrestres e voadores estão dentro das fronteiras do planeta vermelho. Eles registram dados e informações gerais do mundo para conhecer cada detalhe de suas condições.

É assim que essas imagens fornecidas pela NASA aparecem e são publicadas em X pela conta Cerebro Digital. Amanheceres e entardeceres em Marte são apreciados com total naturalidade, gravados pelas câmeras dos rovers da NASA.

Nas imagens, podemos apreciar as estruturas rochosas e arenosas do planeta vermelho. Além disso, conta com som ambiente que nos faz viajar virtualmente para este mundo situado a 358 milhões de quilômetros da Terra.