Samsung Galaxy S24 usaria IA para detectar se você está escrevendo com raiva

Imagem conceitual do S24 York Perry - Composição: DALL-E

Há meses circula o rumor de que o Samsung Galaxy S24, que teoricamente será lançado neste primeiro mês de 2024, será um flagship que se destacará por ser o primeiro de uma nova estratégia focada em promover esses telefones como dispositivos de última geração voltados para o uso de funções de Inteligência Artificial (IA).

Ao longo dos últimos meses, temos visto diversos relatórios e vazamentos que mostram algumas linhas de marketing que nos dão uma ideia do que o fabricante asiático está planejando para esta geração.

Samsung Galaxy S24 Ultra Imagem conceitual

Mas a realidade é que não se sabe com certeza absoluta o que o Samsung Galaxy S24 será capaz de fazer com o suporte da Inteligência Artificial. No entanto, acabou de surgir um relatório que nos sugere uma mudança interessante.

Por duas vertentes. Por um lado, isso nos mostra o quão robusta a IA seria nesses dispositivos, mas, ao mesmo tempo, também nos traz algumas preocupações sérias em termos de segurança e privacidade.

Samsung Galaxy S24 poderia prever irritação

O Samsung Galaxy S24, que será lançado especificamente em 17 de janeiro, promete ser um smartphone revolucionário em termos de seu uso de Inteligência Artificial. Vazamentos e rumores sugerem que o dispositivo incluirá uma série de recursos avançados de IA, que vão desde a detecção de emoções em mensagens de texto até a criação de novo conteúdo.

Uma das funções de IA mais interessantes do Galaxy S24 seria, na verdade, a capacidade de detectar quando o usuário está escrevendo mensagens de texto com raiva.

Isso seria baseado na análise do tom e da linguagem utilizada na mensagem. Portanto, se o telefone detectar que o usuário está com raiva, ele poderia oferecer sugestões para suavizar o tom ou até mesmo sugerir que o usuário espere antes de enviar a mensagem.

Outra função de IA do Galaxy S24 é a capacidade de converter rabiscos no Samsung Notes para outros formatos. Isso poderia ser útil para criar rapidamente notas, listas ou até mesmo esboços.

Além dessas funções específicas, espera-se que o Galaxy S24 também inclua uma série de funções de IA mais gerais. Por exemplo, o dispositivo pode utilizar a Inteligência Artificial para melhorar a qualidade das fotos, o desempenho do processador e a duração da bateria.

Mas, por enquanto, a novidade mais perturbadora que temos é esse relatório sobre leitura de emoções publicado pelo informante conhecido em X (antes Twitter) como @sondesix.

As grandes dúvidas que surgem agora estão diretamente relacionadas com a forma como a Samsung geriria tudo o que diz respeito à privacidade dos usuários com esse tipo de intervenção.