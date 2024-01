Microsoft em 2024: tudo o que esperamos da empresa este ano com ChatGPT, Bing, Windows 12 e mais

Não há dúvida de que a Microsoft teve um ano turbulento e cheio de reviravoltas inesperadas, especialmente após o drama da OpenAI e Sam Altman. Portanto, é natural se perguntar o que espera a empresa cofundada por Bill Gates para este 2024.

Um dos momentos mais inesperados, por exemplo, foi quando o Bing entrou de vez na competição do mercado de motores de busca, graças à incorporação do Bing Chat, potencializado pelo DALL-E e pela tecnologia de inteligência artificial (IA) por trás do ChatGPT.

Bing com ChatGPT Divulgação: Microsoft

Mas, em geral, poderíamos dizer que 2023 foi um ano de altos e baixos para a Microsoft, com alguns sucessos notáveis no campo da IA, mas também algumas atualizações de hardware que não tiveram um grande impacto, além de alguns poucos fracassos.

Então, decidimos montar este texto meramente especulativo onde conjecturamos o que poderíamos ver com a empresa nos próximos 12 meses, onde o cenário é em grande parte um mistério, mas isso também é emocionante.

A Microsoft Surface continuará forte em 2024

No campo do hardware, a Microsoft tem a oportunidade de dar um golpe forte com seus produtos Surface mais emblemáticos. A Surface Pro 10, teoricamente, chegará em 2024 e será a décima versão deste popular dispositivo híbrido.

Então, a empresa tem a oportunidade de redesenhar completamente o gadget, ou pelo menos introduzir algumas melhorias significativas.

Da mesma forma, o Surface Laptop 6 também será lançado em 2024 e será a sexta versão deste computador portátil com Windows.

Windows 12 e Copilot: o rumor mais forte

A Microsoft atualizou o Copilot introduzindo o GPT-4 Turbo Divulgação: Microsoft

Durante todo o ano de 2023, recebemos vários relatórios que sugerem que a Microsoft poderá lançar o Windows 12 neste ano de 2024. Até mesmo tudo o que foi demonstrado com o Copilot, o assistente alimentado pelo GPT-4 da OpenAI, afirma-se que seria uma prévia do que seria o foco central do novo sistema.

Isso seria uma mudança significativa, já que o Windows 11 foi lançado apenas em 2021 e o rumor levanta a possibilidade de uma transição em breve.

É provável que o Windows 12 inclua novos recursos e melhorias, mas também é provável que se concentre na integração da inteligência artificial.

Em 2024, é provável que o Copilot seja ainda mais integrado às aplicações do Windows. Isso poderia ajudar os usuários a serem mais produtivos e economizarem tempo.

Mais aplicativos da Microsoft

A conjectura óbvia após ver os resultados obtidos é que a Microsoft também continuará trabalhando em seus aplicativos existentes em 2024.

O Microsoft Office, por exemplo, terá uma nova versão este ano e espera-se que inclua novas funções e melhorias, também com um foco um pouco maior em IA.

Existe a possibilidade franca de que o Microsoft Planner também desempenhe um papel importante, pelo menos no primeiro trimestre, mas o público terá a última palavra sobre o seu sucesso e aceitação.