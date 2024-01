Mark Zuckerberg quer produzir a carne bovina de mais alta qualidade do planeta

Mark Zuckerberg, CEO da Meta e atualmente a quinta pessoa mais rica do mundo, segundo a Forbes, está se aventurando na criação de gado de alta qualidade em sua propriedade Ko’olau Ranch, em Kauai, no Havaí, com o objetivo de produzir a carne bovina mais seleta do mundo.

Em sua abordagem, Zuckerberg aposta na criação de gado das raças wagyu e angus, alimentados com uma dieta única de farinha de macadâmia e cerveja, produtos cultivados e produzidos localmente na mesma fazenda. Este projeto busca ser um modelo de sustentabilidade com uma cadeia de suprimentos local e verticalmente integrada.

A magnitude e ambição do projeto agrícola são um destaque se considerar a quantidade de alimento que cada vaca consome, entre 2.268 e 4.536 quilogramas anualmente, o que implica em uma vasta plantação de árvores de macadâmia. As filhas de Zuckerberg participam ativamente no plantio de árvores e cuidado dos animais.

Embora o projeto esteja em suas fases iniciais, Zuckerberg já o considera o "mais delicioso" de seus empreendimentos pessoais. No entanto, é crucial destacar que essa iniciativa ocorre na mesma propriedade onde está sendo construído um complexo multimilionário que tem gerado polêmica e interesse.

A megaconstrução em Ko'olau Ranch, que inclui duas mansões conectadas, um bunker pós-apocalíptico e um sistema de autoabastecimento com um custo superior a 100 milhões de dólares, tem gerado especulações sobre seus propósitos.

Com uma extensa área de 570 hectares protegida por um alto muro e segurança constante, seu design sugere uma infraestrutura preparada para o longo prazo e possíveis cenários de emergência.

A opulência do projeto e detalhes como uma porta de aço resistente a explosões, escritórios, salas de conferências e uma cozinha industrial levantam questões sobre se Zuckerberg antecipa um futuro catastrófico para a civilização.

A construção tem estado envolta em segredo, protegida por acordos de confidencialidade que afetam todos os trabalhadores no local. Apesar dos rigorosos controles de informação, alguns detalhes vieram à tona após incidentes graves no local, incluindo a morte de um guarda de segurança de 70 anos.