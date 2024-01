Dragon Ball: modelo conquista fãs com um cosplay brutal da Androide 21

Uma modelo americana, identificada nas redes sociais como Jane SG, fez um dos melhores cosplays que já vimos de Androide 21, personagem estrela do mundo dos jogos de Dragon Ball.

A cosplayer se destaca na sua interpretação, pois incorpora um pouco de atuação à sua performance. Ela se torna uma opção perfeita para uma hipotética adaptação em live action de Dragon Ball, que queira incluir a Androide 21 no cânone.

Número 21, criada pelo Dr. Gero, começa a se tornar cânone com uma aparição (em imagens) em Dragon Ball Super: Super Hero (filme) e no mangá, sob o nome de Vomi, que era a esposa do próprio cientista da Patrulha Vermelha.

A Androide 21 foi criada exclusivamente para o jogo Dragon Ball FighterZ. Seu design foi feito por Akira Toriyama, o criador de Dragon Ball. A trama do jogo gira em torno desse personagem, que é uma cientista brilhante que se funde com a célula de Majin Buu e adquire suas características.

Na história do jogo, a Androide 21 se torna uma ameaça para os Guerreiros Z e outros personagens de Dragon Ball. Seu poder e habilidades a colocam como um dos inimigos mais formidáveis ​​que os jogadores devem enfrentar.

Destaca pela sua aparência elegante e sua personalidade dual. Ele tem duas formas: uma forma humana e uma forma mais monstruosa, que reflete sua conexão com Majin Buu. Sua inteligência é extraordinária, e sua luta interna entre sua parte humana e seu lado mais instintivo adiciona complexidade ao seu personagem.