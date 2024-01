Que tal experimentar um Apple Vision Pro antes de comprar?

O Apple Vision Pro é um capacete de realidade aumentada inovador projetado para integrar conteúdo digital de forma fluida no ambiente físico do usuário.

Nos círculos tecnológicos, tem sido amplamente debatida a realidade aumentada (RA) e muitos entusiastas consideram que é o futuro da interface digital. Portanto, a incursão da Apple nesse campo é, sem dúvida, um evento significativo.

Embora as pré-encomendas para esses inovadores fones de ouvido comecem em 15 de janeiro, a data oficial de lançamento está agendada para 2 de fevereiro.

Para aqueles que desejam ter uma experiência prática antes de se comprometer com a compra, a Apple oferecerá unidades de demonstração nas Apple Stores durante o fim de semana de lançamento.

A Apple enviou emails para certas publicações para informá-las sobre esta promoção. De acordo com Jay Peters do The Verge, o email indicava:

"A partir das 8:00 da manhã de sexta-feira, 2 de fevereiro, [a Apple convida você] a se registrar para uma demonstração do Apple Vision Pro na sua Apple Store local. Os horários da demonstração estarão disponíveis durante o fim de semana por ordem de chegada. Estamos ansiosos para vê-lo lá."

Embora não seja especificado claramente, parece que a oportunidade de testar este dispositivo estará disponível apenas de 2 a 4 de fevereiro e não será mais exibido após o primeiro fim de semana.

Dada a popularidade e o preço considerável de US$3,499, os fãs interessados em experimentar os novos fones de ouvido de realidade aumentada da Apple devem se registrar para um horário na sua Apple Store local assim que as inscrições começarem.

A experiência de mergulhar na nova realidade aumentada da Apple pode ser decisiva para aqueles indecisos sobre se esses capacetes valem o investimento.