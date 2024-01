O que um bebê quer quando chora? Inteligência artificial que promete decifrar isso já está na App Store

Uma nova empresa afirma que seu aplicativo para telefones pode “traduzir” o choro do seu bebê, fornecendo informações sobre se ele está com fome, desconfortável, cansado ou precisa de uma troca de fralda.

A Cappella apresentou sua inovadora tecnologia na CES 2024 em Las Vegas, destacando o uso de inteligência artificial e aprendizado automático para decifrar as necessidades dos bebês.

Segundo Cappella, a sua tecnologia alcança uma precisão de aproximadamente 95%, em comparação com os aproximadamente 30% dos humanos que tentam adivinhar as necessidades de seus bebês.

É importante levar esse número com cautela, pois os pais conhecem melhor seus bebês e podem expressar discordância pressionando o botão correspondente no aplicativo Cappella se considerarem que a interpretação não está correta.

A aplicação tem um custo de 10 dólares por mês e a Cappella está trabalhando na incorporação da temperatura como mais um ponto de dados para melhorar a análise (por exemplo, se o bebê chora devido ao calor ou ao frio).

Ao contrário de produtos anteriores, como o Qbear+, apresentado na CES no ano passado e vencedor de um prêmio de inovação, a proposta da Cappella não requer a compra de um dispositivo adicional; simplesmente pode ser usado através do aplicativo em seu próprio telefone.

Além da função de tradução de choros, Cappella também oferece recursos adicionais para os pais, como monitoramento do sono, alimentação e troca de fraldas. A empresa está trabalhando na implementação de inteligência artificial para acalmar os bebês.

"Com o nosso inovador tradutor de choro de bebê impulsionado por IA, entendemos com precisão as necessidades do seu bebê e utilizamos sons gerados por IA para acalmá-lo sem exigir a sua atenção constante", declara o site da Cappella.

A aplicação já está disponível na App Store da Apple, e em breve a versão para Android estará disponível na Google Play Store.