Vulcan Centaur torna-se o primeiro foguete de metano a atingir a órbita... Na primeira tentativa

Cabo Canaveral testemunhou um lançamento histórico que marcou o início de uma nova era na corrida espacial. No entanto, foi nas instalações da United Launch Alliance (ULA), no Complexo de Lançamento Espacial-41, de onde decolou o Vulcan Centaur.

Esta nave espacial, pintada de branco com uma chama vermelha em seu enorme tanque principal, decolou em 8 de janeiro às 7:18 UTC, exatamente no início de sua janela de lançamento, para realizar com sucesso sua primeira missão de certificação (Cert-1).

Nesta missão histórica, o Vulcan transportou duas valiosas cargas. Em primeiro lugar, o módulo lunar Peregrine, da empresa Astrobotic, cujo objetivo é se tornar a primeira missão comercial à superfície lunar desde a missão Apollo 17.

Por outro lado, carregava o DNA de várias pessoas falecidas, incluindo atores de Star Trek, como parte de uma comovente missão comemorativa ao espaço profundo da Celestis Memorial Spaceflights.

O lançamento, um sucesso estrondoso para a ULA e a Blue Origin, contou com um lançamento impecável do foguete, auxiliado por dois propulsores sólidos laterais, e uma separação perfeita da segunda etapa Centaur V, com três acionamentos precisos.

O módulo lunar foi colocado na órbita prevista, pronto para sua viagem à Lua, e a carga fúnebre foi lançada em uma trajetória de escape em direção ao espaço interplanetário.

Um aspecto chave do Vulcan foi sua primeira etapa, muito mais larga do que a do Atlas V, impulsionada com sucesso por dois motores BE-4 de metano desenvolvidos pela Blue Origin.

Esses motores representam um marco tecnológico para a ULA ao marcar uma mudança significativa na tecnologia de propulsão, substituindo os motores RD-180 de origem russa alimentados por querosene.

Este lançamento também consagra o Vulcan como o primeiro foguete de metano americano em órbita, superando a Starship da SpaceX e o Terran 1 da Relativity Space nessa corrida.

Além disso, torna-se o primeiro foguete de metano a atingir órbita com sucesso em sua primeira tentativa, estabelecendo um recorde em relação a outras tentativas históricas.

O Vulcan obteve um sucesso retumbante, marcando o início de uma série de missões.

Com mais de 70 lançamentos já vendidos, principalmente para a Amazon, este voo de certificação (Cert-1) é apenas o primeiro de dois necessários para que a Força Espacial dos Estados Unidos permita o lançamento de satélites de segurança nacional a bordo do Vulcan.

A próxima fase, Cert-2, está programada para os próximos meses, levando a bordo a espaçonave Dream Chaser da Sierra Space. O futuro do Vulcan se vislumbra como um cheio de promessas.

Com mais de 70 lançamentos já contratados, incluindo 38 missões para a constelação de satélites Project Kuiper da Amazon, este foguete se destaca pela sua capacidade de ser configurado com até seis propulsores laterais para lançar até 27 toneladas em órbita baixa da Terra e 15 toneladas em órbita estacionária, superando até mesmo a capacidade do Delta IV Heavy.