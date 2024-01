Evangelion explode nas redes e se torna viral com este cosplay de Asuka

Neon Genesis Evangelion é uma das franquias de mangá e anime mais respeitadas e amadas dos tempos atuais. Embora, para ser honesto, nem sempre tenha sido objeto frequente de homenagens na comunidade dedicada ao cosplay, nem mesmo com o personagem Asuka. Mas ocasionalmente surgem casos que se tornam muito populares.

Assim como acaba de acontecer no México, onde de forma inesperada um vídeo produzido meses atrás, estrelado por uma popular garota do clima nesse país, viralizou, mas só agora, no início de 2024, ganhou força.

O vídeo acabou se tornando um fenômeno viral, tanto pelos detalhes do tributo cosplay quanto pela estranheza e inesperado da situação.

Uma vez que, no final das contas, temos uma mulher dando o relatório meteorológico fantasiada como Asuka de Neon Genesis Evangelion em um canal de televisão aberta.

Como foi possível isso? Hoje vamos tentar analisar.

Martha Briano: a garota do clima que se tornou viral na comunidade otaku graças ao seu cosplay de Asuka de Evangelion.

Tudo aconteceu na emissora de televisão TV Azteca, em 27 de setembro de 2023, com Martha Briano, a garota do tempo do programa de notícias Hechos AM.

Briano, nascida em Veracruz e com 29 anos de idade, foi Rainha da Beleza e representou o México no Universal Woman em Dubai, o que lhe proporcionou grande projeção internacional e local.

Pelo menos o suficiente para se tornar uma celebridade com uma forte base de seguidores no Instagram, onde possui uma base de mais de 229 mil fãs que acompanham cada uma de suas publicações.

O interessante é que lá Briano costuma fazer várias sessões de cosplay e naqueles dias de setembro foi a vez de Asuka, de Neon Genesis Evangelion.

O curioso aqui, como menciona em sua própria conta do Instagram, é que sua previsão do tempo na televisão ao vivo foi totalmente improvisada.

Briano teria levado algumas fantasias de cosplay de sua coleção privada pensando em usá-las para alguma produção. Mas no final, ela as usou para fazer o relatório.

No final, ela acabou escolhendo Asuka para apresentar o relatório do clima e aos poucos ela fez barulho nas redes sociais, até se tornar viral e alcançar além dos fãs de anime e sua comunidade.

Vale a pena admirar os tributos cosplay montados pela modelo, pois na realidade os valores de produção e atenção aos detalhes são admiráveis.