O assustador som que o primeiro astronauta chinês ouviu no espaço: será que os extraterrestres o procuraram?

A China enviou seu primeiro astronauta ao espaço em 2003. Yang Liwei viajou até a órbita da Terra na nave Shenzhou 5, naquele outubro há 20 anos. Ele pensava que seria uma viagem científica em que observaria o planeta de uma perspectiva que até então era um privilégio de poucos. No entanto, ele se deparou com um mistério que até hoje permanece sem explicação.

A missão Shenzhou 5 realizou um grande marco na história espacial chinesa. Yang Liwei passou cerca de 21 horas no espaço e completou 14 órbitas ao redor da Terra. Durante o voo, ele realizou experimentos científicos e médicos, e se comunicou com a missão de controle na Terra.

Após sua bem-sucedida missão, Yang Liwei retornou à Terra em segurança. Ele foi recebido como um herói nacional na China, e seu feito foi comemorado tanto nacional quanto internacionalmente.

O astronauta Yang Liwei (China Photos/Getty Images)

Enquanto estava no espaço e durante uma comunicação com as bases na Terra, Yang Liwei afirmou ter ouvido um som estranho do qual, até hoje, nada pôde ser explicado. "Não veio nem do exterior nem do interior da nave espacial, mas soou como se alguém estivesse batendo no corpo da nave, como um balde de ferro com um martelo de madeira", disse o astronauta chinês, segundo a La Nación.

O também piloto militar explica que depois de ter ouvido o som, dirigiu-se até a escotilha para ver o que estava acontecendo, mas não conseguiu identificar a fonte do ruído. Há quem diga que na região da órbita em que Yang Liwei se encontrava, esse tipo de som é normal.

No entanto, não há explicação para justificar tais ruídos nessas áreas, por isso as teorias sobre o som estão se espalhando por toda a internet.