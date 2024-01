Estes 6 lançamentos de tênis competem pelo pódio na segunda semana de janeiro

Nike Dunk Low ‘Dark Curry’

Para esta sexta-feira, 12 de janeiro, está programado um novo lançamento da Nike: os Dunk Low 'Dark Curry'.

Este par, que pode ser encontrado por US$135 na Nike SNKRS e em varejistas selecionados, apresenta uma parte superior de couro marrom escuro com o swoosh e sobreposições brancas em contraste.

Nike Dunk Low ‘Dark Curry’

Bem-vindo ao Skateboarding x Nike SB Blazer Mid

A esperada colaboração entre os espanhóis da Welcome Skateboarding e a Nike está prestes a se tornar realidade.

Neste sábado, 13 de janeiro, serão lançados os tênis projetados pela marca hispânica de skate, e poderão ser adquiridos na Nike SNKRS e em lojas selecionadas.

Os novos ténis Welcome Skateboarding x Nike SB Blazer Mid destacam-se pela parte superior em couro Sail com detalhes em marrom e por terem o logotipo "Casa Welcome" costurado no calcanhar com letras douradas.

Welcome Skateboarding x Nike SB Blazer Mid

Air Jordan 1 ‘Yellow Ochre’

As Air Jordan 1 ‘Amarillo Ochre’ estarão disponíveis a partir de 13 de janeiro por US$180. Este modelo utiliza blocos de cor “Chicago”, mas com um toque único graças aos seus painéis de nobuck amarelo escuro.

Estará disponível na Nike SNKRS e em varejistas selecionados, e espera-se que seja um grande sucesso de vendas.