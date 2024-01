Dragon Ball: apesar de ser um dos guerreiros mais poderosos do universo, Goku só matou esses dois personagens

Ao contrário do que muitos possam pensar, Goku não é um lutador que tenha muitas vítimas mortais. O herói de Dragon Ball costuma perdoar os vilões com quem ele enfrenta em batalhas brutais. Isso aconteceu com Piccolo, Vegeta e até mesmo com o maligno Freeza.

Lutar sem matar é a sua especialidade. No entanto, houve episódios em que inevitavelmente teve que assassinar um adversário pelo simples fato de não haver outra opção.

Isso só aconteceu com ele duas vezes e curiosamente foi no mesmo arco. O lendário guerreiro saiyajin, conhecido por seus valores inabaláveis ​​e sua busca constante por superação, tem enfrentado situações extremas em que teve que tomar decisões difíceis, incluindo tirar a vida de seus oponentes.

Entre esses momentos cruciais, dois personagens se destacam como os únicos aos quais Goku teve que enfrentar de forma letal: Yakon e Kid Buu.

No arco da saga de Babidi, Goku enfrenta Yakon, uma criatura escura e devoradora de luz. Durante a batalha dentro da nave espacial de Babidi, Goku e Yakon se enfrentam em um combate intenso. A peculiaridade de Yakon é sua capacidade de absorver a luz, o que o torna uma ameaça mortal na escuridão. No entanto, Goku, sempre astuto, usa a própria técnica de Yakon contra ele.

Ao perceber que Yakon se alimenta de luz, Goku transforma seu corpo em uma fonte de energia extremamente brilhante ao adotar a forma de Super Saiyan. O plano de Goku é bem-sucedido e o apetite de Yakon pela luz o consome até explodir.

Embora a derrota de Yakon seja uma vitória para Goku, é um lembrete de que no mundo de Dragon Ball, a linha entre a vida e a morte no campo de batalha é às vezes inevitavelmente fina.

Morte de Kid Buu

Kid Buu, a forma mais primitiva e selvagem do antagonista Majin Buu, é um ser destrutivo sem restrições. No épico confronto no Planeta Supremo Kai, Goku é obrigado a tomar medidas drásticas para proteger seus entes queridos e o universo inteiro.

Depois de uma feroz batalha em que Goku e Vegeta enfrentam Kid Buu, Goku toma a difícil decisão de usar a Genki Dama, a esfera de energia da Terra, para acabar de uma vez por todas com a ameaça de Kid Buu.

A Genki Dama coleta a energia de seres vivos de todo o universo e se transforma em um poder destrutivo impressionante.