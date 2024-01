A raça de Freeza tem mulheres? Assim seriam essas perigosas vilãs de Dragon Ball Z

O gênero não é algo que preocupe Akira Toriyama. Embora em suas histórias de Dragon Ball haja homens e mulheres, também existem personagens que não estão definidos. Freeza é um dos exemplos que podemos encontrar, já que por sua aparência ninguém pode categorizar esse perigoso vilão.

Todos assumimos que ele é homem, devido à forma como o resto dos Guerreiros Z se referem a ele. Chamam-no de poderoso ou malvado, assumindo que seu gênero é masculino.

Então, com base nisso, vamos conhecer como as mulheres dessa raça parecem, de acordo com uma ilustração incrível do designer e desenhista chileno, Salvamakoto.

Onde estão as mulheres desta raça? Não sabemos, mas o gênio de Salvamakoto as imagina através desta incrível Fan Art que mostra como seria o gênero feminino desses seres.

Sua aparência, embora com certa beleza, se apresenta de uma maneira assustadora para aqueles que queiram enfrentá-la. Ela se assemelha à segunda transformação de Freeza, aquela em que ele aparece com chifres perigosos, capazes de causar danos.

Mulher Freezer. Dragon Ball. Foto: Salvamakoto

Há quem diga que Froze, personagem da raça de Freeza, é uma mulher. Este guerreiro ou guerreira aparece na saga de videogames Dragon Ball Heroes.

Ela é considerada uma mulher cruel e impiedosa. Ela não hesita em matar seus inimigos e desfruta da violência. Ela é uma seguidora fiel de Frost e está disposta a fazer qualquer coisa para ajudá-lo a conquistar o universo 6.