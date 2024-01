2024 através dos olhos de Bill Gates: estas são as 5 previsões e reflexões do bilionário

Sua riqueza é maior que mais da metade das pessoas mais pobres do mundo. Bill Gates

2024 que está apenas começando e Bill Gates, o renomado cofundador da Microsoft, decidiu compartilhar suas perspectivas sobre as tendências e avanços que moldarão o futuro.

Através do Gates Notes, seu blog pessoal, o multibilionário refletiu sobre cinco áreas que, segundo ele, serão fundamentais nos próximos anos.

Com uma visão de futuro em que a tecnologia, a ciência e uma consciência coletiva sobre questões globais convergirão para moldar um mundo melhor, aqui coletamos suas reflexões para o ano.

Valorizando o tempo em família

Para começar sua entrada no blog, Gates quis enfatizar a importância do tempo em família, compartilhando memórias de 2023 jogando pickleball e desfrutando de jogos como “Os Colonizadores de Catan”.

Além disso, destacou o papel cada vez mais relevante da inteligência artificial (IA) na vida diária e como seu bom uso pode nos ajudar em todas as áreas.

Bill Gates, sua filha e ex-esposa Família Gates

A Inteligência Artificial como catalisador de inovação

Na mesma linha, Gates destacou sua motivação em garantir que a Inteligência Artificial contribua positivamente para a redução das desigualdades globais.

E é que o multimilionário vê paralelos entre a IA e o boom da internet, prevendo que a IA acelerará significativamente o ritmo das descobertas, especialmente em campos como o desenvolvimento de medicamentos.

Os perigos da inteligencia artificial segundo Bill Gates. Imagem: Bill Gates/ referencial

Combatendo a desnutrição com ciência e tecnologia

No cotidiano e após sua saída da Microsoft, Bill Gates dedica muitas horas à sua fundação juntamente com Melinda French.

Por isso, dentro de sua visão filantrópica, ele explica que sua abordagem para a cura da desnutrição se concentra no uso do conhecimento do microbioma intestinal para enfrentar esse problema global.

Além disso, destaca a importância da nutrição nos primeiros anos de vida e como o controle das bactérias intestinais pode desempenhar um papel crucial na absorção de nutrientes.

"É a maior desigualdade em saúde do mundo e afeta aproximadamente uma em cada quatro crianças", refletiu.

Bill Gates (AP Foto) AP (AP)

Reflexões sobre energia nuclear

Mudando completamente de assunto, Gates aproveitou o espaço para expressar seu otimismo em relação ao crescente interesse das novas gerações no cuidado com o meio ambiente.

Nesse aspecto, o empresário defende a energia nuclear como uma solução viável: "É a única fonte de energia livre de carbono que pode fornecer energia de forma confiável dia e noite, durante todas as estações, quase em qualquer lugar do planeta, e que foi comprovada que funciona em grande escala", destaca.

Reatores nucleares da Plant Vogtle de Georgia Power. (Foto AP/John Bazemore,) AP (John Bazemore/AP)

Eleições de 2024

Antes de se despedir, Gates quis ressaltar a importância das eleições de 2024 em todo o mundo, que levará a que "mais de 4 bilhões de pessoas, ou mais da metade da população mundial" se mobilize às urnas.

Assim, o magnata encorajou seus leitores a escolher líderes comprometidos com o investimento em desenvolvimento humano e a compreender os desafios do clima e da saúde.

"Se eu pudesse fazer um pedido a todas as pessoas que irão às urnas no próximo ano, não importa onde vivam, seria que considerassem escolher líderes que entendam a importância de investir no desenvolvimento humano em todo o mundo", concluiu.