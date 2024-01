Um novo sol? O telescópio espacial Hubble descobre “o Júpiter mais quente de todos”

A Agência Espacial Europeia (ESA) divulgou um vídeo no último sábado, 6 de janeiro que mostra a formação e desaparecimento de “ciclones massivos” na atmosfera do exoplaneta WASP121 b.

Este vídeo foi gerado ao combinar observações do exoplaneta coletadas pelo Telescópio Espacial Hubble da NASA/ESA nos anos 2016, 2018 e 2019.

WASP-121 b, também conhecido como Tylos, foi descrito pela ESA como um "Júpiter quente", um tipo de exoplaneta que não tem um equivalente direto em nosso sistema solar.

Os Júpiteres quentes são gigantes gasosos inflados que orbitam muito próximos às suas estrelas-mãe e costumam completar uma órbita em questão de poucos dias.

A equipe de pesquisa que analisou Tylos observou que os ciclones evidentes no vídeo se formavam e desapareciam repetidamente devido à "enorme diferença de temperatura" entre o lado do planeta voltado para sua estrela e o lado escuro, de acordo com o comunicado da ESA.