NASA: Telescópio Espacial Hubble encontra uma galáxia com luz “proibida” a 275 milhões de anos de distância

O Telescópio Espacial Hubble continua sua jornada observando as profundezas do universo. Essa brilhante ferramenta, nas mãos da NASA e da ESA, descobre mistérios escondidos em galáxias, aglomerados estelares e quasares. Os instrumentos do dispositivo são capazes de detectar elementos químicos que nos ajudam a compreender a formação no cosmos.

Recentemente, uma imagem acompanhada de um relatório foi publicada no site da NASA, detalhando uma galáxia chamada MCG-01-24-014 com luz "proibida".

Esta galáxia, como muitas outras, é espiral e suas linhas cheias de luz, segundo as teorias, não deveriam existir. MCG-01-24-014 tem um núcleo extremamente energético conhecido como núcleo galáctico ativo (AGN) e é categorizada como uma galáxia Seyfert de tipo 2.

Esses tipos de aglomerados estelares, juntamente com os quasares, abrigam uma das subclasses mais comuns de AGN. Embora a categorização precisa dos AGN tenha nuances, as galáxias Seyfert tendem a estar relativamente próximas e seu AGN central não eclipsa seu hospedeiro, enquanto os quasares são AGN muito distantes com luminosidades incríveis que eclipsam suas galáxias hospedeiras, relata a NASA em seu relatório.

Galaxia MCG-01-24-014

As linhas espectrais emitidas pelas galáxias Seyfert tipo 2 estão associadas a linhas de emissão "proibidas" específicas.

De acordo com certas regras da física quântica, as linhas de emissão proibidas não deveriam existir. Mas a física quântica é complexa e algumas das regras utilizadas para prever isso foram formuladas em condições de laboratório aqui na Terra.

De acordo com essas regras, essa emissão está “proibida”; é tão improvável que não é levada em consideração. Mas no espaço, no meio de um núcleo galáctico incrivelmente energético, essas suposições não se sustentam mais, e a luz “proibida” tem a oportunidade de brilhar em nossa direção.