Dragon Ball Super: Bills e Whis aparecem em versões hiper-realistas e brutais ilustradas pela inteligência artificial

No imenso oceano de criatividade que é o TikTok, uma conta surgiu como um farol de inovação ao fundir arte visual e tecnologia de ponta. AiViking, o cérebro por trás dessa conta, tem deslumbrado a comunidade com sua capacidade de dar vida a versões hiper-realistas de personagens icônicos de Dragon Ball Super utilizando inteligência artificial.

Os responsáveis por esta conta levaram sua arte a novas alturas através do uso de um sistema chamado Midjourney. Este sistema, alimentado por inteligência artificial, tem sido a ferramenta chave para recriar de forma impressionante Bills, o temido Deus da Destruição do Universo 7, e Whis, o enigmático Anjo que o acompanha.

As representações de Bills e Whis criadas por AiViking não são apenas notáveis pelo seu detalhe e precisão, mas também deixaram os fãs de Dragon Ball Super de boca aberta. As imagens resultantes parecem tão realistas que muitos fãs se perguntam se não são mais do que uma prévia perfeita para uma eventual adaptação em live action de Dragon Ball.

O sistema Midjourney, utilizado pela AiViking em seu processo criativo, tem se mostrado uma ferramenta poderosa para materializar a visão artística. Ao aplicar algoritmos avançados e técnicas de processamento de imagens, a AiViking conseguiu não apenas capturar a essência dos personagens, mas também infundir-lhes uma autenticidade hiper-realista.

Bills. Ai Viking Dragon Ball Super

Whis. Ai Viking Dragon Ball Super

A reação da comunidade Dragon Ball

As imagens compartilhadas por AiViking no TikTok têm gerado uma resposta entusiasmada e apaixonada da comunidade de Dragon Ball.

Os seguidores elogiam a habilidade do criador em trazer esses personagens à vida de uma maneira que vai além das expectativas, alimentando a especulação sobre a possibilidade de um futuro projeto cinematográfico baseado em Dragon Ball Super.

AiViking demonstrou que a inteligência artificial não só pode ser uma ferramenta funcional, mas também um meio para desencadear a criatividade de formas nunca antes vistas. No universo digital do TikTok, AiViking se destaca como um pioneiro, levando a magia de Dragon Ball Super a novas alturas visuais.