Dragon Ball: Inteligência artificial imagina Nappa em uma adaptação para o cinema

As maravilhas da inteligência artificial imaginam Nappa, o guerreiro saiyajin de Dragon Ball Z, como se fosse uma pessoa real, em uma hipotética adaptação em live-action do mangá e anime de Akira Toriyama.

Assim como vemos no primeiro arco de Dragon Ball Z, Nappa aparece careca e com um traje semelhante ao que ele usa quando faz parte do exército de Freeza. Esta versão feita pela inteligência artificial o mostra com o torso nu, que é exatamente como ele luta contra Ten Shin Han, Chaoz, Piccolo, Gohan e Krilin.

Isso o torna uma boa opção para live action que finalmente nos faça esquecer Dragon Ball Evolution. Esse Nappa aparece em uma resenha do 3D Juegos, e sua pose é a de sua técnica destrutiva, aquela mesma que libera uma poderosa energia quando ele levanta os dois dedos de sua mão direita.

Nappa IA Dragon Ball Z

Nappa fez sua primeira aparição em Dragon Ball Z durante a chegada dos saiyajins à Terra. Junto com seu companheiro Vegeta, foi enviado por Freeza para conquistar o planeta e procurar as Esferas do Dragão. Ao chegarem, os dois vilões enfrentaram os Guerreiros Z, incluindo Goku, Piccolo, Kuririn, Gohan e outros.

Este saiyajin, QEPD, demonstrou ser um lutador extremamente poderoso e brutal. Durante a batalha, Nappa derrotou facilmente vários dos Guerreiros Z, incluindo Yamcha (na verdade foram os Saibaiman), Chaoz, Tenshinhan e Piccolo.