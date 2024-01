CES 2024: JBL lança Soundgear Sense e Tune 310C, seus novos fones de ouvido com tecnologia avançada

No âmbito da CES 2024, a JBL anunciou dois novos fones de ouvido que prometem revolucionar a experiência auditiva dos usuários: o JBL Soundgear Sense e o JBL Tune 310C.

“Comprometidos em empurrar os limites, lutamos continuamente para fornecer aos clientes experiências auditivas sem paralelo”, destacou David Rogers, Presidente de Consumer Lifestyle da HARMAN, acrescentando que “o Soundgear Sense e o Tune 310C redefinem o áudio, oferecendo um nível de detalhe e imersão mais elevado”.

Tudo o que sabemos sobre o JBL Soundgear Sense

De acordo com a própria marca, os JBL Soundgear Sense representam uma nova era em fones de ouvido sem fio.

Trata-se de fones de ouvido premium que se destacam pela sua Tecnologia JBL OpenSound com condução de ar, proporcionando uma experiência de áudio com graves profundos e mínima perda de som.

A duração da bateria oferece até 24 horas de reprodução (6 horas dos fones de ouvido e 18 do estojo de carregamento).

Enquanto isso, o design inclui ganchos flexíveis para garantir conforto durante períodos prolongados de uso.

Outras características do JBL Soundgear Sense incluem:

- Tecnologia JBL OpenSound com drivers de 16,2 mm

- Quatro microfones integrados para uma qualidade de chamadas superior

- Classificação IP54 de resistência a poeira e chuva

- Conectividade multiponto para conexões fáceis com dispositivos

- Tira de pescoço removível para maior segurança durante atividades mais intensas.

- Carregamento rápido: uma carga de 15 minutos permite mais 4 horas de música.

- Controlo por toque e aplicativo JBL Headphones para ajustes personalizados de EQ

- Disponível em preto e branco em março de 2024

Tudo o que sabemos sobre o JBL Tune 310C

Por outro lado, os JBL Tune 310C são uma resposta da empresa ao ressurgimento da demanda por fones de ouvido com fio.

Estes fones de ouvido intra-auriculares vêm com uma conexão USB tipo C, o que os torna amplamente compatíveis com uma variedade de dispositivos móveis e tablets.

Além disso, eles estão equipados com um controle remoto de três botões, um microfone integrado para chamadas e predefinições de EQ para uma experiência de áudio personalizada.

Além disso, eles oferecem uma experiência de som de alta resolução com a tecnologia de som JBL Pure Bass, perfeitos para desfrutar da música em movimento.

Ambos modelos, disponíveis nas cores branco e preto, estarão à venda em março de 2024 no site da JBL.