CES 2024: estes são os novos modelos PartyBox da JBL

A JBL apresentou os novos produtos da série PartyBox na CES 2024: JBL PartyBox Club 120, JBL PartyBox Stage 320 e JBL PartyBox Wireless Mic. Essas caixas de som abrem um mundo de possibilidades de entretenimento, com características notáveis.

Esses dispositivos de última geração oferecem uma experiência de encontro animada com um som emocionante e efeitos de luz imersivos, graças a uma bateria intercambiável e capacidades de Bluetooth aprimoradas, juntamente com um tempo de reprodução prolongado.

A JBL PartyBox Club 120, equipada com o renomado Original JBL Pro, oferece um áudio poderoso com graves profundos e um show de luzes simétricas e temáticas que garantem uma experiência visual impressionante. Este alto-falante pode sincronizar estrelas, linhas e efeitos estroboscópicos com a música.

O Club 120 pode ser conectado a várias JBL PartyBoxes e se conectar a outros alto-falantes habilitados para JBL Auracast através do Auracast™. Com 12 horas de reprodução e uma bateria removível, possui duas entradas de microfone, uma entrada de guitarra e é compatível com o aplicativo JBL PartyBox.

A JBL PartyBox Stage 320 oferece um som superior JBL Pro Original, com dois woofers de alta sensibilidade e agudos duplos para capturar todos os detalhes mesmo em volumes altos. Seu design inclui uma alça telescópica e rodas resistentes para uma portabilidade fácil.

Com 18 horas de reprodução e a possibilidade de duplicar com a bateria intercambiável, oferece carregamento rápido que proporciona duas horas de reprodução com apenas 10 minutos de carga. Assim como o Club 120, pode ser conectado com várias JBL PartyBoxes e conectado a outros alto-falantes habilitados para JBL Auracast através do Auracast™.

Ambos modelos possuem a tecnologia de amplificação de som com IA da HARMAN, que utiliza algoritmos de IA em tempo real para otimizar a saída acústica, alcançando um som mais alto e menos distorcido.

Dave Rogers, presidente da Divisão de Estilo de Vida da Harman, afirmou: "Toda festa precisa de música e agora você pode ser a alma da festa com as novas caixas de som PartyBox da JBL".

Além disso, a diversão é ampliada com o JBL PartyBox Wireless Mic, que oferece voz clara e som nítido com dois microfones sem fio que garantem um desempenho ideal com o principal padrão cardióide da JBL PartyBox.

Com um sistema de montagem de choque que minimiza o ruído de manuseio e um filtro que elimina o ruído da respiração, esses microfones são compatíveis com todas as caixas de som JBL PartyBox, oferecendo 20 horas de reprodução e uma bateria recarregável.

Esta nova linha de produtos da JBL promete levar a experiência auditiva a outro nível, oferecendo qualidade de som excepcional e características inovadoras para cada ocasião festiva.