CES 2024: este modelo da Honda pode ser conduzido com um controle de PlayStation 5

A Sony Honda Mobility revelou mais detalhes sobre seu protótipo AFEELA durante a CES 2024. Este novo veículo elétrico combina tecnologia fornecida por importantes empresas de videogames como Sony, Microsoft e Epic Games.

No entanto, o aspecto mais destacado do veículo é a capacidade de ser manejado tanto do interior como do exterior com um controle DualSense do PlayStation 5. No entanto, esclareceu-se que isso é apenas uma demonstração técnica e não uma característica incluída no produto final.

O Protótipo AFEELA da Sony Honda Mobility é um veículo elétrico que reúne vários gigantes da indústria de videogames. A Microsoft contribuirá com seu serviço OpenAI do Microsoft Azure para desenvolver um assistente de conversação para este novo veículo.

Um carro com alma gamer

Outra revelação significativa sobre este veículo está relacionada aos sistemas avançados de assistência à condução desenvolvidos pela Sony Honda Mobility, que utilizam realidade aumentada e operam com a última versão do Unreal Engine da Epic Games, o Unreal Engine 5.3.

Além disso, a SHM está trabalhando em novas aplicações de entretenimento e jogos de vídeo baseados nesta combinação de tecnologias em parceria com a Epic Games.

Um render 3D mostra um display integrado com imagens de Fortnite. Esta tela interna é outra das características destacadas: a empresa pretende comercializar este veículo elétrico como um "centro de entretenimento móvel", capaz de baixar jogos e música.

O AFEELA estará disponível para pré-compra na primavera de 2025 nos Estados Unidos e no Japão, conforme relatado pelo Nikkei. As entregas desses veículos pré-comprados serão feitas na primavera de 2026.

A Sony Honda Mobility também anunciou que o protótipo AFEELA estará disponível no Gran Turismo 7, trazendo este veículo do mundo real para o digital. O AFEELA Prototype 2024 será adicionado ao Gran Turismo 7 posteriormente este ano através de uma atualização, embora a data exata ainda não tenha sido confirmada.

Esta medida busca permitir que as pessoas testem este novo carro no Gran Turismo 7 antes do seu lançamento no mercado real.