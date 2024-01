A Samsung vai à CES 2024 e apresenta alguns produtos tão chamativos quanto estranhos

A Consumer Electronics Show, CES 2024, continua com suas atividades, onde aos poucos as maiores marcas da indústria de tecnologia têm mostrado alguns avanços em termos de produtos ou serviços que estão prestes a ser lançados no mercado. É claro que a Samsung não poderia ficar para trás.

Há algumas horas, fizemos uma revisão da conferência da Sony no contexto prévio ao início das atividades formais do evento, onde descobrimos, com relativa surpresa, que agora a empresa japonesa buscaria se concentrar em tecnologia de Realidade Mista e ambientes de pós-produção de projetos audiovisuais.

CES 2024 - IA

Essa foi a sua jogada forte apresentada para esta feira e imediatamente surgiram dúvidas sobre quais linhas de ação ou discurso as outras empresas do setor adotariam, já que tradicionalmente, em outros anos de maior destaque midiático para a CES, grandes anúncios eram feitos aqui sobre produtos tecnológicos de consumo em massa e não tão especializados.

Passando para a Samsung, a questão foi um pouco mais curiosa, pois eles não se concentraram em algo tão extremamente especializado, pelo contrário, houve uma ampla galeria de produtos e novidades que eles compartilharam. Aqui estão as mais curiosas.

Uma televisão transparente e um projetor QLED 8K

A Samsung apresentou uma televisão transparente com tecnologia microLED e uma resolução de 8K. Para ser honesto, trata-se de um conceito de produto interessante, mas ainda não está claro se será prático para uso doméstico.

Não é preciso dizer que a televisão aspira a ser astronomicamente cara. Embora o que compartilharam no evento mal possa ser considerado como um teaser.

No espectro do mais convencional, a marca apresentou um projetor Neo QLED 8K que seria o primeiro do seu tipo no mundo por ser sem fio.

O projetor Neo QLED 8K é um produto impressionante que melhora a qualidade da imagem mesmo quando a fonte não é a mais ideal.

Um refrigerador com Inteligência Artificial e uma tela considerável

O refrigerador Bespoke 4-Door Flex vem com uma tela integrada de 32 polegadas que se conecta à web. A tela utiliza a AI Vision para reconhecer 33 alimentos diferentes dentro do refrigerador e, a partir disso, pode sugerir receitas com base nos ingredientes encontrados no interior.

Nada demolidoramente diferente ou disruptivo em relação ao que outros frigoríficos conectados à web de gerações passadas fizeram, mas sua utilidade ainda é impressionante.

Ballie: metade robô, metade bola

Ballie é um robô rolante alimentado por Inteligência Artificial, cuja primeira geração foi apresentada na CES 2020 e desde então tem se tornado o evento onde cada sucessor é mostrado.

Desta vez, é a vez da versão mais atualizada com algumas novidades interessantes para a execução de algumas tarefas, como:

Seguir-te pela casa e ser um robô companheiro.

Interagir com outros dispositivos inteligentes compatíveis.

Projetar imagens e vídeos nas paredes para uma experiência mais agradável.

Enviar fotos dos teus animais de estimação.

Ballie é definitivamente impressionante, embora a sua utilidade prática ainda seja motivo de debate, mesmo com essas novidades.