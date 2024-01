A Lua explicaria sua origem com um antigo planeta incrustado no interior da Terra

Outro ano, outra teoria fora de qualquer concepção sobre a origem da Lua. Ao longo dos anos, várias ideias têm circulado sobre qual poderia ser a origem desse astro que orbita nosso planeta e agora acaba de ser publicada uma pesquisa científica rigorosa que propõe uma ideia tão complexa quanto surpreendente: a existência de restos de outro planeta dentro do nosso.

Tudo remonta à década de 1980, quando um grupo de geofísicos descobriu duas massas de material incomum do tamanho de um continente nas profundezas da Terra, uma abaixo do continente africano e outra abaixo do Oceano Pacífico.

Manto da Terra Naeblys

Com o avanço das pesquisas, esses elementos receberam o nome de grandes províncias de baixa velocidade (LLVP). Cada uma delas tem o dobro do tamanho da Lua e provavelmente é composta por proporções de elementos diferentes das do manto ao seu redor.

Desde então, a incógnita sobre sua origem tem sido mantida e agora um novo estudo liderado por pesquisadores do Canaltech sugere que se trata de restos de um antigo planeta que colidiu violentamente com a Terra bilhões de anos atrás, no mesmo impacto gigante que criou nossa Lua.

A origem da Lua nas entranhas da Terra

O estudo, publicado na revista Nature em 1 de novembro de 2023, também propõe essa teoria distorcida onde é desmantelada aquela antiga teoria levantada por décadas de que a Lua foi criada a partir de um impacto gigante entre a Terra e um planeta menor chamado Theia.

No entanto, o pequeno grande detalhe é que nunca foi encontrado nenhum vestígio de Theia no cinturão de asteroides ou nos meteoritos. Portanto, este novo estudo sugere que talvez Theia tenha sido realmente absorvida pela jovem Terra, formando as grandes províncias de baixa velocidade (LLVP) em seu interior, enquanto os resíduos restantes do impacto se fundiram na Lua.

A pesquisa foi liderada por Qian Yuan, O.K. Bolsista Pós-Doutorado e Pesquisador Associado nos laboratórios de Paul Asimow e Michael Gurnis, professores de geofísica do Canaltech.

Close da Lua Foto: (Especial)

Os cientistas descobriram pela primeira vez os LLVP medindo ondas sísmicas que viajavam através da Terra. Descobrindo que no manto mais profundo, o padrão de ondas sísmicas é dominado pelas assinaturas de duas grandes estruturas próximas ao núcleo da Terra, que os pesquisadores acreditam possuir um nível incomumente alto de ferro.

Yuan, um geofísico de formação, participou de um seminário sobre a formação de planetas ministrado por Mikhail Zolotov, professor da Universidade Estadual do Arizona, em 2019.

Foi aí que Zolotov apresentou a hipótese do impacto gigante, enquanto Qian apontou que a Lua é relativamente rica em ferro. O que, em conjunto, constituiu a semente desta pesquisa agora apresentada.

Trata-se de uma abordagem interessante com bases aparentemente consistentes. Mas há um longo caminho a percorrer até chegar ao ponto de sua comprovação.