Urano e Netuno nos enganaram esse tempo todo: ambos os planetas não são azul nem verde

Ao longo de anos, décadas inteiras, a concepção generalizada em torno do nosso Sistema Solar tem permanecido inalterada. Com detalhes distintivos como o tamanho descomunal de Júpiter, o anel de Saturno e as cores entre verde e azul de Urano e Netuno.

Mas uma recente pesquisa científica veio para dinamitar essa última afirmação, ao comprovar, por um método relativamente moderno, quais seriam os tons reais gerais de ambos os planetas, descobrindo que na realidade as cores verdadeiras de ambos os astros são um pouco diferentes da convenção imposta.

Embora Urano seja conhecido como "o gigante de gelo", nos últimos anos surgiram pesquisas que sugerem que nossa concepção sobre o planeta não é tão precisa, pois possui fenômenos e qualidades que pareciam impossíveis de conceber há anos.

Aí está o perfeito exemplo do estudo recente em que finalmente a comunidade científica conseguiu explicar os detalhes das mudanças de temperatura elevada deste planeta que sempre imaginamos cheio de gelo.

Mas a descoberta que acaba de ser divulgada abala ainda mais um de seus principais paradigmas.

As cores reais de Urano e Netuno

Um extenso artigo dos colegas da BBC revela todos os detalhes sobre uma nova pesquisa que descobriu que os planetas Netuno e Urano na verdade têm uma cor azul-esverdeada semelhante, em vez do azul intenso e verde que se acreditava anteriormente.

Tudo remonta às imagens da missão espacial Voyager 2 da NASA na década de 1980, onde mostrava Netuno em um azul profundo e Urano em um tom um tanto esverdeado.

No entanto, o estudo recente, liderado por astrônomos do Reino Unido e publicado no boletim mensal da RAS, utilizou dados do telescópio espacial Hubble e do Very Large Telescope para produzir o que agora se acredita ser a representação mais precisa até agora da cor verdadeira de ambos os planetas.

Imagem: NASA | Netuno e urano.

Como podemos apreciar, as diferenças entre as imagens do Voyager e as reprocessadas são consideráveis.

Os pesquisadores descobriram que as imagens anteriores de Netuno haviam sido aprimoradas para destacar detalhes da atmosfera do planeta, o que alterou sua verdadeira cor.

"Eles fizeram algo que acredito que todos no Instagram já fizeram em algum momento de suas vidas: modificaram as cores."

Acentuaram o azul apenas para revelar as características que podem ser vistas na atmosfera de Netuno, e é por isso que a imagem parece muito azul, mas na realidade, Netuno é bastante similar a Urano.

É o que disse a professora Catherine Heymans, astrônoma real da Escócia e professora de astrofísica da Universidade de Edimburgo.

Mas agora, ao remontar os retratos, descobriu-se que na realidade ambos os astros são similares em sua aparência.