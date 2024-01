Para onde Marissa Mayer foi? A ex-CEO do Yahoo! e seu inesperado caminho após a falência

A história de Marissa Mayer é fascinante. Há vários anos, ela se tornou a primeira engenheira do Google e posteriormente assumiu como CEO do Yahoo!.

Já se passaram vários anos desde então, já que o seu período na Yahoo! ocorreu entre 2012 e 2017. E embora ela não tenha voltado a trabalhar em empresas desse porte, seu desempenho profissional ainda nos surpreende.

Quem é Marissa Mayer?

Nascida em Wisconsin e criada em um lar de profissionais, Mayer, atualmente com 48 anos, sempre se destacou por sua inteligência e dedicação.

Seu interesse precoce pela dança e curling durante a escola foi complementado por uma paixão pela neurocirurgia pediátrica, que a levou à Universidade de Stanford.

No entanto, seu caminho mudou para Sistemas de Símbolos e Ciências da Computação com foco em inteligência artificial.

O anterior é curioso, uma vez que acabou por ser uma decisão premonitória, considerando a importância atual da IA.

Assim, Mayer se destacou em Stanford, recebendo reconhecimentos e um doutorado honoris causa do Instituto Tecnológico de Illinois.

E como todo esforço tem sua recompensa, a trajetória de Mayer chamou a atenção do Google, empresa na qual ela foi a funcionária número 20, e na qual contribuiu significativamente para o desenvolvimento do buscador.

Sua passagem pelo Google

No Google, Mayer ficou conhecida como "o rosto do Google" ou "a geek do glamour do Google".

Aí trabalhou na codificação e supervisão de equipes de engenheiros, e também desempenhou um papel importante no recrutamento e treinamento de novos talentos.

Desenvolveu características icônicas do Google, como sua página inicial minimalista que conhecemos atualmente, e ascendeu a cargos de liderança em Produtos de Busca e Experiência do Usuário, Serviços Locais, Mapas e Localização.

Depois veio o grande salto

Em 2012, Mayer assumiu o cargo de presidente e CEO do Yahoo! em um momento crítico para a empresa.

Lá implementou políticas controversas como o fim do trabalho remoto e um sistema de avaliação de desempenho, o que gerou tanto críticas como demissões.

Sob sua liderança, o Yahoo! também adquiriu o Tumblr em uma transação multimilionária, mas meses depois sua valorização desabou e Mayer acabou admitindo que foi um erro.

Apesar de todos os esforços e melhorias iniciais, como o tráfego móvel e a publicidade, o declínio do Yahoo! continuou.

As ações da empresa caíram e as visitas em nível mundial diminuíram ainda mais, o que levou à venda do negócio principal do Yahoo! para a Verizon em 2017.

O que aconteceu com Melissa Mayer?

Após sair do Yahoo!, Mayer decidiu continuar envolvida no mundo da tecnologia. Atualmente, ela é cofundadora e CEO da startup Sunshine, focada em aplicativos de inteligência artificial.

Atualmente, a ex-CEO do Yahoo! afirma estar "animada para ver para onde a onda de IA está indo. Também estou animada com o Sunshine. Vamos ter um conjunto de novos produtos no mercado. Estou animada para ver como os usuários respondem a isso e como a empresa cresce e muda. Estou ansiosa para que chegue 2024: o 12 é o meu número da sorte, então o 24 está bem perto!", disse em uma entrevista no final de 2023.