Naruto anima seus fãs com este espetacular cosplay de Temari

Naruto tem algum tempo desde que terminou sua saga clássica, mas seus personagens continuam sendo relevantes até hoje, graças à profunda impressão que deixaram nos fãs, que não hesitam em criar homenagens na forma de Cosplay e FanArt.

Entre toda a galeria de amigos e vilões da saga, um dos mais inquietantes, pelo seu design, fisionomia e personalidade, é sem dúvida Temari. Uma garota que para muitos foi objeto de fixação e admiração durante sua infância ou adolescência.

Temari Naruto

Hoje vamos compartilhar a história de uma sessão de cosplay em homenagem a essa garota que se tornou viral muito tempo depois de sua criação, com algumas consequências um tanto inesperadas, tanto para a comunidade quanto para sua criadora.

Apenas há algumas horas, vimos outro caso, também ocorrido no México, onde Martha Briano, uma garota do clima de um canal de TV aberta, se tornou viral com um atraso de meses depois de dar o relatório meteorológico como Asuka de Evangelion.

Agora aconteceu algo mais convencional, mas terminou explodindo em fama dentro da comunidade, com uma reviravolta inesperada.

Yelihi Moon faz uma homenagem cosplay brutal à Temari de Naruto e acaba restringindo suas redes

A história é mais ou menos assim, a partir de Hidalgo, México, temos um dos expoentes mais interessantes da comunidade cosplay nacional. Uma personalidade relativamente famosa entre os devotos dessa arte, conhecida pelo nome artístico de Yelihi Moon.

No Instagram, tem apenas uma base de mais de 73 mil seguidores e grande parte disso se deve ao trabalho admirável de cada tributo realizado, destacando a atenção aos detalhes e cuidado de cada sessão, bem como a interação com seus fãs.

Por volta de fevereiro de 2023, quase um ano atrás, você publicou um tributo cosplay em homenagem a Temari de Naruto, com uma produção chamativa e imponente:

O tributo foi aceito com gratidão e admiração entre seus seguidores, mas a questão escalou para outro nível no início deste ano de 2024, quando o site ComicBook publicou um artigo resenhando sua homenagem cosplay.

A publicação desta nota lhe deu projeção internacional e, por algum motivo, no momento de redigir esta nota, a artista converteu sua conta do Instagram em privada, restringindo assim o acesso à sua sessão original.

Devido a isso, o artigo em inglês que a tornou viral no momento está incompleto por não mostrar as imagens.

A boa notícia é que em sua página oficial do Facebook, a sessão de Naruto ainda pode ser apreciada.