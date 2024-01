Inteligência artificial: assim será a fusão entre Bard e o assistente do Google para telefones Android

Os avanços em Inteligência Artificial continuam sendo notícia. Desta vez, graças à união do Bard e do Assistente do Google em dispositivos Android.

Trata-se de uma integração que está sendo desenvolvida pelo Google, e que permitirá aos usuários realizar uma ampla gama de ações por meio de comandos de voz, texto ou até mesmo imagens, melhorando a experiência de uso cotidiano.

Um novo assistente com IA

De acordo com o que foi publicado pelo 9to5Google, a principal vantagem dessa parceria será a capacidade do Bard de acessar e sintetizar informações de várias fontes do Google, como Drive e Gmail, oferecendo respostas e ações personalizadas.

Assim, os usuários poderão realizar buscas, controlar dispositivos inteligentes ou até mesmo criar conteúdo criativo de maneira mais eficiente e adaptada às suas necessidades.

De acordo com a mídia citada, a nova interface do Assistente do Google com Bard mostrará uma janela pop-up que facilitará a interação através de vários métodos, garantindo uma experiência mais intuitiva.