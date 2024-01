Do Chile, astrônomos do ALMA conseguiram revelar a ‘origem das estrelas’

Crédito: J. Koda et al. ALMA

O radiotelescópio ALMA, localizado no Deserto de Atacama, no Chile, liderou uma nova e importante descoberta astronômica.

E é que uma equipe internacional de cientistas conseguiu identificar 23 aglomerados de densas nuvens moleculares, conhecidas como “sementes” de estrelas, em uma região periférica da galáxia M83.

Esta descoberta é especialmente surpreendente, pois está localizada em uma parte da galáxia onde não se esperava encontrar uma formação estelar.

O que o ALMA encontrou?

Mónica Rubio, astrônoma da Universidade do Chile e Prêmio Nacional de Ciências Exatas 2021, destacou a importância de entender como, onde e quando as estrelas se originam no universo.

"Esta descoberta nos permite avançar nesse processo, já que sem estrelas não há luz e, portanto, não há evolução no universo", afirmou segundo um meio de comunicação chileno.

Assim, essa descoberta é uma enorme contribuição para essa busca de conhecimento, já que as estrelas são essenciais para a evolução cósmica, sendo fontes de luz e elementos fundamentais no universo.

O que a ciência diz?

O estudo focou nas bordas da galáxia M83, onde foi observada a emissão de monóxido de carbono, um indicador da presença de nuvens moleculares.

Essas emissões diferem das encontradas habitualmente, permitindo aos pesquisadores detectar o núcleo de pequenas nuvens, normalmente invisíveis.

A pesquisa, que foi publicada no Astrophysical Journal, representa um avanço chave na compreensão da formação estelar.

No entanto, a equipe liderada por Jim Coda da Universidade Stony Brooks agora planeja aprofundar o estudo dessas regiões usando o radiotelescópio ALMA, buscando determinar mais propriedades e características dessas nuvens moleculares.