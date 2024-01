CES 2024: as cinco tendências que veremos em Inteligência Artificial, energia solar e mais

A Consumer Electronics Show (CES 2024) é a maior feira de tecnologia de consumo do mundo. Todos os anos, as empresas mais importantes da indústria se reúnem em Las Vegas para mostrar suas últimas novidades.

Para a edição deste ano, as atividades serão realizadas de 9 a 12 de janeiro. Tudo sob uma dinâmica em que tudo indica que estamos retomando certa “normalidade” após a era da pandemia.

Tivemos um ano de 2023 muito focado em novas tecnologias voltadas para o setor de energia renovável e Inteligência Artificial, então é compreensível a possibilidade de encontrar essas tendências no evento.

Hoje compartilhamos nossas previsões sobre o que será predominante nos corredores e nas conferências deste show.

As cinco tendências que prevaleceriam no CES 2024

Imagem: York Perry - Montaje: DALL-E | Inteligencia Artificial.

Inicia a obsessão pelas computadoras PC com Inteligência Artificial

Uma das tendências mais destacadas da CES 2024 será a chegada dos PCs potencializados por IA. Esses computadores estarão equipados com chips com unidades de processamento neural (NPU), que podem acelerar as tarefas de IA, como reconhecimento facial e processamento de linguagem natural.

A Intel e a AMD já lançaram seus próprios PCs com IA, que terão um momento estelar no show, e espera-se que mais fabricantes sigam seu exemplo em 2024.

Energia limpa com painéis solares e carregadores

A sustentabilidade é outra tendência importante que veremos na CES 2024. Espera-se que as empresas apresentem uma ampla gama de produtos e serviços de energia limpa, como painéis solares, baterias e carregadores sem fio.

Os painéis solares são uma opção cada vez mais popular para os consumidores que procuram reduzir a sua pegada de carbono. As empresas estão a desenvolver novos designs de painéis solares que são mais eficientes e fáceis de instalar para qualquer consumidor.

Consumer Electronic Show (CES). CES

Áudio de alta qualidade com os fones de ouvido MEMS

O áudio de alta qualidade é outra tendência que veremos na CES 2024. Espera-se que sejam apresentados novos fones de ouvido, alto-falantes e outros dispositivos de áudio que oferecem uma qualidade de som superior.

Entre todos os seguros, os auscultadores MEMS são os que se destacam, pois são uma nova tecnologia com o potencial de revolucionar o áudio sem fios. Estes auscultadores utilizam pequenos sensores para detectar o movimento dos ouvidos.

O que permite que os fones de ouvido se ajustem automaticamente à posição das orelhas com a melhor configuração de áudio possível.

A era da TV verdadeiramente sem fio

Displace causou sensação na CES 2023 com sua televisão verdadeiramente sem fio que podia ser montada em qualquer lugar, pois não exigia uma única conexão de cabo, nem mesmo para ligar.

A empresa retornará a Las Vegas em 2024 com uma versão melhorada de sua televisão, que terá uma bateria maior que permitirá que funcione por mais tempo sem precisar estar conectada.

Evento de consumo em Las Vegas CES 2024 (CTA/Europa Press)

O ano do Wi-Fi 7

O Wi-Fi 7 é a próxima geração do Wi-Fi e espera-se que chegue aos consumidores em 2024. O Wi-Fi 7 oferece velocidades de até 46 Gbps, o que é mais do que o dobro da velocidade do Wi-Fi 6.

Em teoria, a CES 2024 será uma oportunidade para as empresas mostrarem seus mais recentes produtos e serviços compatíveis com o Wi-Fi 7. No entanto, levará anos para vê-lo em ação na América Latina.