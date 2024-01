CES 2024: a transparência é a tendência e assim é a primeira TV micro led da Samsung

Os LEDs transparentes têm o potencial de redefinir as experiências visuais, tornando a linha entre conteúdo e realidade virtualmente indistinguível.

Aproveitando esta inovadora tecnologia, a Samsung Electronics melhorou sua tela MICRO LED líder do setor, para expandir a forma como os usuários desfrutam de conteúdo visual.

Tecnologia do futuro

O resultado é incrível: parece futurista. Olha este vídeo!

O display transparente de MICRO LED da empresa foi revelado pela primeira vez no Samsung First Look 2024 em 7 de janeiro (horário local), antes do início da Consumer Electronics Show (CES) 2024, a maior feira de eletrônicos de consumo e tecnologia da informação do mundo, que ocorre em Las Vegas (Estados Unidos) entre 9 e 12 de janeiro.

Combinando um nível de construção superior com 6 anos de incansável pesquisa e desenvolvimento, este novo MICRO LED modular surpreendeu os participantes com seu design futurista. A tela "transparente como cristal" de MICRO LEDs transparentes revolucionou a experiência visual e atraiu a atenção de consumidores globais.

Recentemente, cobrimos que a outra gigante da TV, a LG, também apostou na transparência com a primeira TV transparente e sem fio. Parece que a indústria deu uma guinada poderosa para a inovação e nos próximos anos, essa poderia ser a nova forma de ter entretenimento em casa.