A primeira referência do Super Saiyajin ocorreu nos primeiros arcos de Dragon Ball e ninguém havia percebido

O Super Saiyajin veio para mudar completamente nossas vidas. Depois de muitos anos de Dragon Ball, em que vimos Goku crescer e evoluir como guerreiro, o personagem chegou a um nível que, naquela época, parecia verdadeiramente imbatível.

O Freezer assassinando Krilin foi o responsável por provocar a ira incontrolável de Goku. E embora certamente outros vilões tenham gerado sentimentos negativos em nosso herói, ninguém havia feito com que ele liberasse o poder mais profundo que estava em seu coração.

A transformação do Super Saiyajin foi inesperada. Já se falava de um guerreiro lendário que aparece a cada mil anos. Todos sabíamos que Goku era quem reunia essas características, mas ninguém acreditava em ver uma mudança na cor do cabelo do personagem.

No entanto, de certa forma paródica, Akira Toriyama e Toei Animation já vinham nos avisando dessa mudança no visual de um personagem que desencadeia toda a sua ira, desde os primeiros arcos de Dragon Ball.

A primeira referência do Super Saiyajin aparece com a chegada de Lunch. Não se incomodem nem se decepcionem, mas é realmente assim. Não estamos dizendo que essa waifu era poderosa ao nível de um guerreiro, nem nada do tipo.

Lunch Dragon Ball (C)

O que estamos dizendo é que é a primeira referência se você olhar com detalhes cada um dos elementos. Lunch era uma pessoa pacífica em seu estado normal, com cabelo azul. Mas do nada, com uma ação específica (no caso dela, era espirrar), ela se transformava em uma pessoa cheia de raiva, com o cabelo mudando para a cor amarela.

Goku diz isso em suas primeiras transformações. Os instintos que permitem que ele se transforme em Super Saiyajin é liberar a raiva que ele guarda dentro. E o que mais lhe custou para controlar a transformação foi justamente encontrar um equilíbrio para que esse sentimento não tomasse posse dele, como acontece com Broly, por exemplo.

Então, com esses detalhes, podemos dizer que essa característica de Lunch foi, especificamente, a primeira referência do Super Saiyajin em Dragon Ball.