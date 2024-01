A Belkin chega à CES 2024 com uma nova e espetacular linha de produtos

A Belkin, marca líder em acessórios eletrônicos de consumo há 40 anos, apresentou quatro novos produtos em suas linhas de alimentação e conexão móvel.

Mais uma vez, a renomada marca está enfatizando sua inovação, excelência em design, dedicação à qualidade e compromisso de fabricar produtos de forma mais responsável.

Carga num instante com Qi2

Suporte magnético 3 em 1 BoostCharge Pro

Aproveitando o novo padrão Qi2, este poderoso carregador sem fio 3 em 1 oferece um alinhamento perfeito e um carregamento confiável para dispositivos compatíveis com Qi2 a 15 W, carregamento rápido para Apple Watch Series 7 e posteriores, e carregamento ideal para fones de ouvido sem fio.

Belkin

Fabricado para incluir uma dobradiça ajustável, os usuários podem ajustar sem esforço o ângulo do telefone para uma visualização ótima enquanto assistem vídeos, leem artigos ou fazem videochamadas. É fabricado com um mínimo de 75% de materiais reciclados pós-consumo (PCR).

A partir de março de 2024 em certos mercados internacionais.

BoostCharge Pro Power Bank magnético

A fonte de alimentação magnética Qi2 fornece até 15 W de energia para dispositivos compatíveis com Qi2 em qualquer lugar, sem o incômodo dos cabos. Foi projetado com um suporte integrado para apoiar o telefone enquanto você transmite, lê ou conversa, e funciona com capas magnéticas e MagSafe de até 3 mm de espessura.

Belkin

O "Power pass-through" permite carregar o power bank e o dispositivo Qi2 em uma única ação através da porta USB-C. Oferecido em opções de 5K, 8K e 10K, os consumidores podem escolher o melhor power bank para suas necessidades de carga. A caixa interna (excluindo o cabo) deste produto é fabricada com um mínimo de 72% de materiais PCR.

A partir de março de 2024 em determinados mercados internacionais.

Potência e compacidade com GaN

Carregador BoostCharge Pro GaN de 4 portas USB-C de 200 W

O novo carregador de parede GaN USB-C de 4 portas oferece uma potência impressionante de 200 W para carregar rapidamente até 4 dispositivos ao mesmo tempo. É compatível com laptops de alta potência e jogos, e é projetado com tecnologia GaN e fonte de alimentação programável (PPS) para fornecer uma saída de energia eficiente e uma alocação de energia inteligente, fornecendo aos dispositivos conectados um carregamento seguro e ótimo.

Belkin

O carregador de parede GaN USB-C de 4 portas limpa o espaço de trabalho enquanto carrega laptops, tablets, telefones, smartwatches e fones de ouvido simultaneamente, sem a necessidade de cabos de alimentação adicionais. É compacto e poderoso, medindo 92 mm x 118,5 mm x 35,5 mm e pesando 650 g/1,32 libras. A carcaça (excluindo o cabo de alimentação) deste produto é feita com um mínimo de 72% de materiais PCR.

A partir de março de 2024 em determinados mercados internacionais.

Base 6 em 1 Core GaN

A Belkin está inovando a sua categoria de bases de energia utilizando GaN para oferecer soluções de espaço de trabalho mais compactas, eficientes e responsáveis.

Aproximadamente 50% menor1 do que outras soluções 6 em 1 e com especificações elevadas para atender a todas as necessidades essenciais, o Core GaN Dock possui 1 porta HDMI para telas de alta definição com resoluções de até 4K, 2 portas USB-A para dispositivos herdados, 2 portas USB-C (1 com fornecimento de energia de 96 W) e 1 porta Gigabit Ethernet para uma conexão segura e confiável à Internet.

Belkin

Disponível para encomendas em belkin.com

Disponível em lojas internacionais selecionadas

Construir de forma mais responsável

Em linha com o compromisso da empresa de encontrar formas mais responsáveis de fabricar produtos, as recentemente anunciadas soluções BoostCharge da Belkin são fabricadas com um mínimo de 72% de materiais PCR e são vendidas em embalagens sem plástico.

Um ano depois de a Belkin ter anunciado sua transição para a PCR, mais de 200 produtos foram incorporados à PCR e 64 toneladas métricas de plástico virgem foram substituídas por materiais PCR. A Belkin continua comprometida com seu objetivo de alcançar 100% de neutralidade de carbono em seus escritórios e operações (emissões de escopo 1 e 2) até 2025, ao mesmo tempo em que aborda as emissões de escopo de produto (escopo 3).