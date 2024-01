A Apple Vision Pro lança seu primeiro anúncio publicitário e é igual ao do primeiro iPhone

Tim Cook e sua equipe querem fazer história com o Apple Vision Pro e mais uma vez demonstram sua intenção de torná-lo o sucessor geracional do iPhone com a estreia do primeiro anúncio comercial do dispositivo de Realidade Mista.

Desde o momento em que o Visor foi apresentado na WWDC23, os rapazes de Cupertino deixaram claro sua estratégia ao estabelecer diferentes paralelos entre essa conferência e aquela lendária keynote em que Steve Jobs apresentou ao mundo o primeiro iPhone.

Imagem: Steve Jobs | Alguma vez você já se perguntou o que a letra 'i' significa nos dispositivos e produtos da Apple, como o iPhone? Há uma resposta para essa pergunta.

O caminho percorrido pela empresa é conhecido por todos, após a partida de Jobs, foi Cook quem assumiu as rédeas do negócio e começou de forma interessante. Mas é inegável que, nesta altura, seu produto principal, o smartphone, tem anos parecendo estagnado.

Agora tudo indica que o atual CEO da Apple quer transformar o Vision Pro no produto principal que marcará o legado de sua passagem pela empresa. Os movimentos de discurso e marketing que nos remetem ao iPhone original não param de acontecer.

O exemplo mais recente está bem diante de nossos olhos e as intenções de Tim Cook são agora inconfundíveis: ele quer fazer algo tão grandioso quanto o que Steve Jobs conseguiu.

O Apple Vision Pro imita o iPhone em seu primeiro anúncio publicitário

Através do canal oficial da Apple no YouTube, foi publicado o primeiro anúncio comercial do Apple Vision Pro, intitulado "Get Ready" (prepare-se), onde vemos uma narrativa que imediatamente nos remete ao lendário anúncio "Hello", que lançou o primeiro iPhone ao mundo.

As semelhanças são inegáveis. O anúncio do visor de Realidade Mista mostra uma sucessão avassaladora de trechos de filmes e séries populares, como o Episódio IV de Star Wars, Homem-Formiga, Up, Kick-Ass 2, O Fantástico Sr. Raposo, Bob Esponja, Snoopy, Star Trek e até mesmo um trecho de De Volta para o Futuro para ilustrar a mudança que está por vir com o Vision Pro.

O comercial mal mostra o aparelho e se concentra mais em destacar cenas de filmes e séries populares que ilustram a fixação narrativa da humanidade em usar visores, óculos, capacetes e máscaras.

Mas se fizermos um pouco de memória, poderemos perceber que na realidade o comercial repete essencialmente a ideia do lendário anúncio de lançamento do iPhone de primeira geração.

No comercial de Hello lançado em 2007, vemos cenas de vários filmes e séries com pessoas atendendo um telefone antigo para ilustrar o salto que estava por vir. Aqui eles fazem essencialmente a mesma coisa com os fones de Realidade Mista.

Embora ainda seja necessário ver a aceitação comercial por parte dos consumidores.