Um filme sobre tecnologia e obsolescência: atores reconhecidos chilenos estrelam “Análogos”, um drama impressionante

Vivemos em um mundo acelerado. Ano após ano, smartphones mais poderosos ganham destaque em novos anúncios publicitários, maiores do que os de antigamente. O DVD que você comprou parcelado para sua casa já está obsoleto, a digitalização não espera e deixa tudo para trás: todos para trás. “Analógicos: Quando o crepúsculo se aproxima” é um filme que nos faz questionar o quão obsoletos nós mesmos como seres humanos ficaremos inseridos nesse ritmo acelerado. Algo que já acontece com muitos de nossos idosos: algo que Blanca e José vivenciaram.

Todos nos sentiremos identificados em algum momento, com as grandes atuações de Mónica Carrasco e Jorge Gajardo, que historicamente encarnaram um casal que une gerações em "Los Venegas" e que agora retornam com o nome de um casal diferente, mas novamente carregados de um amor que nos fará estremecer enquanto superam adversidades.

analogos

Em 82 minutos, este filme do gênero drama e ficção científica nos envolve na história de nossos protagonistas. Trata-se de um casal idoso solitário, cuja rotina de assistir televisão é afetada por um fenômeno astronômico.

Um drama com o qual definitivamente "nos conectamos"

Por outro lado, Blanca (Mónica Carrasco) sofre de uma doença degenerativa e depende de José (Jorge Gajardo) em situações do dia a dia. A perda do sinal de televisão afeta ainda mais a vida dessas pessoas idosas, isolando-as do mundo. Isso obriga José a pedir ajuda a Cindy, uma jovem imigrante que trabalha em um armazém próximo. Mas quando a jovem tenta ajudá-los, sua presença traz à memória de Blanca as lembranças de uma filha.

analogos

Produzido pela Olguín Films e Via X Films, "Análogos" nos mergulha em uma realidade mais do que presente no mundo atual, e na qual todos nós nos veremos envolvidos tarde ou cedo. O filme, que recebeu o prêmio do júri em Curtas, Festival de Cinema Fantástico da Galícia, foi classificado como "um drama intenso e fortemente interpretado. Autêntico, desesperado e cheio de amor".

Tecnologia como metáfora

O júri também destacou a força da história que "Análogos" nos propõe: "centra-se num casal de idosos. A dureza da demência se sobrepõe à dificuldade de encontrar seu caminho numa sociedade que já não compreende". "De forma sutil e sensível, ANÁLOGOS utiliza o desenvolvimento da tecnologia do entretenimento como metáfora do envelhecimento. Tudo continua evoluindo, enquanto a vida cotidiana, cada vez mais difícil e solitária, se encaminha para um final inevitável", acrescentaram.

analogos

Localizada em um contexto de confinamento, com o qual podemos nos sentir familiarizados após a recente pandemia, este filme dirigido por Jorge Olguín e produzido por Carol Campos nos mostra uma perspectiva diferente de um tema global, que não será interrompido por nada, pois todos nós percorremos esse caminho ao longo do tempo.

O filme será lançado em 25 de janeiro de 2024 e estará disponível em todos os cinemas do país graças à Andes Films.

Assista ao trailer aqui

O trailer que nos apresenta essa história já acumula milhares de visualizações no Youtube, apenas alguns dias após sua publicação (Trailer Oficial | Análogos | 25 de Janeiro, apenas nos cinemas (youtube.com))

FICHA TÉCNICA "ANÁLOGOS"