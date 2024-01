Razer preparado para o CES 2024: assim são seus laptops gamers

As telas Blade 16 e Blade 18 são a grande aposta da Razer na CES 2024, que abre hoje nos EUA Imagem: Divulgação Razer

Hoje abre a Consumer Electronics Show (CES 2024) e os amigos da Razer nos compartilharam uma prévia importante do que está por vir em termos de novidades para sua linha de laptops gamer este ano, com um foco especial em tudo relacionado às telas. Aqui estamos compartilhando o que está por vir com o Blade 16 e o Blade 18.

A serpente de três cabeças característica da Razer é um dos logotipos mais reconhecíveis nas comunidades globais de jogos e esportes eletrônicos. Com uma base de fãs que se estende por todos os continentes, a empresa projetou e construiu o maior ecossistema de hardware, software e serviços voltado para jogadores do mundo.

É assim que ao longo dos anos temos visto como têm sido lançados dispositivos, artigos, computadores e até acessórios focados em um único objetivo: maximizar a experiência de jogo.

É assim que, nesta altura, o hardware da Razer é composto pela sua ampla gama de periféricos de alto desempenho para jogos e laptops para jogos Blade.

A plataforma de software da Razer, com mais de 200 milhões de usuários, inclui agora o Razer Synapse, uma plataforma de Internet das coisas, o Razer Chroma RGB, uma tecnologia de iluminação RGB patenteada que suporta milhares de dispositivos e centenas de jogos/aplicativos, e o Razer Cortex, um otimizador de jogos e lançador.

Blade 16 e Blade 18: Razer aposta em telas para a CES

A Razer também oferece serviços de pagamento para gamers, jovens, millennials e Gen Z. Razer Gold é um dos maiores serviços de pagamento de jogos do mundo, e a Razer Fintech oferece serviços fintech em mercados emergentes.

Essas inovações de ponta, que serão detalhadas em um importante anúncio na CES 2024, prometem redefinir a experiência de jogo e destacar o compromisso da Razer com a excelência tecnológica de ponta com dois artigos:

Razer Blade 16

O primeiro monitor OLED de 240 Hz e 16 polegadas do mundo. O Razer Blade 16 está pronto para redefinir a experiência de jogo com este acessório desenvolvido em colaboração com a Samsung Display. A taxa de atualização de 240 Hz e o tempo de resposta de 0,2 ms permitem taxas de acerto mais altas e um tempo de ativação reduzido.

Tudo com uma qualidade de imagem excepcional graças à sua resolução QHD+ de 2560 x 1600 pixels, que oferece imagens mais vívidas e imersivas, com uma relação de contraste de 1M:1 e a certificação VESA DisplayHDR True Black™ 500, que proporciona uma profundidade vibrante.

Razer Blade 18: todo o poder, mas em 4K

Estamos diante da primeira tela 4K 165Hz de 18 polegadas do mundo: o display Razer Blade 18 tem como objetivo estabelecer um novo padrão em laptops para jogos de tela grande.

Resolução ultra alta: a clareza 4K oferece detalhes e nitidez incomparáveis em telas maiores. Este espaço adicional permite aos jogadores uma experiência mais imersiva e o espaço necessário para se adaptarem confortavelmente e aproveitarem cada detalhe.

Ao mesmo tempo, sua taxa de atualização de 165 Hz garante que o jogo seja suave e fluido. Essa característica melhora a experiência de jogo e a sensação geral ao navegar ou realizar tarefas diárias.

Além disso, possui um tempo de resposta de 3 ms e compatibilidade com NVIDIA G-Sync, com um nível de precisão de cor quase inédito no mercado.

Tanto o Blade 18 como o Blade 16 serão apresentados em detalhes nesta CES 2024.