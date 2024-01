O vídeo que está impressionando o mundo: SpaceX lançou com sucesso o satélite sueco Ovzon 3

Há 8 dias de ter começado o ano de 2024, a SpaceX não perde tempo. A renomada empresa aeroespacial fundada por Elon Musk continua com seu lançamento de foguetes Falcon 9, e o melhor é que eles compartilham seus vídeos através do X.

Assim, no passado dia 3 de janeiro, a empresa realizou com sucesso a sua segunda missão de 2024: o lançamento do satélite Ovzon 3, um satélite avançado de banda larga sueco.

Este evento ocorreu na Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral, na Flórida, às 6h04 pm EST (23h04 GMT).

Implantação do Ovzon 3 da @OvzonAB confirmada — SpaceX (@SpaceX) 3 de janeiro de 2024

O satélite Ovzon 3 já está em órbita

O lançamento, como mencionamos anteriormente, foi realizado por meio de um foguete Falcon 9, que se destacou por sua capacidade de reutilização.

A primeira etapa do foguete retornou à Terra aproximadamente oito minutos após o lançamento, pousando com sucesso em Cabo Canaveral.

Aquilo representou a décima missão para este propulsor específico, e demonstrou a eficiência dos foguetes da SpaceX.

Posteriormente, o satélite Ovzon 3, transportado pela etapa superior do Falcon 9, foi implantado com sucesso na órbita de transferência geossíncrona, aproximadamente 38,5 minutos após o lançamento.

O satélite Ovzon 3 é um satélite de comunicações que fornece serviços de banda larga e comunicações móveis. Ele é usado para transmitir sinais de televisão, internet e telefonia para áreas remotas e de difícil acesso. O Ovzon 3 é um dos satélites mais avançados em termos de capacidade de transmissão de dados e cobertura global. Ele desempenha um papel crucial na conectividade global e na comunicação em áreas onde a infraestrutura terrestre é limitada.

Trata-se do primeiro satélite geoestacionário sueco desenvolvido e financiado completamente com fundos privados.

Além disso, destaca-se por ser o satélite GEO mais potente lançado até o momento, com capacidade para cobrir um terço da Terra através de seus feixes orientáveis.

Falcon 9 lança a missão Ovzon 3 da @OvzonAB para a órbita, o propulsor do primeiro estágio retorna à Terra pic.twitter.com/PjqE7irjwK — SpaceX (@SpaceX) 4 de janeiro de 2024

Um dado curioso é que os satélites em órbita geoestacionária estão localizados a cerca de 35.700 quilômetros acima da Terra, o que lhes permite "flutuar" sobre a mesma área de forma constante, sincronizando sua velocidade orbital com a rotação do planeta.

Aqui está o vídeo completo do seu lançamento, compartilhado na rede social que também é propriedade de Elon Musk:

Assista ao lançamento do Falcon 9 da missão Ovzon 3 da @OvzonAB para a órbita https://t.co/OVLRgN6e2M — SpaceX (@SpaceX) 2 de janeiro de 2024

De acordo com a própria SpaceX, este é apenas o começo de um total de 144 missões orbitais planejadas para 2024. Se cumprir esse objetivo, a empresa superará seu próprio recorde de 96 lançamentos, estabelecido em 2023.