Dragon Ball Z: Broly Super Saiyajin aparece neste impressionante live action feito pela IA

Todos nós queremos um live action de Dragon Ball que redima os fracassos que têm aparecido nas bilheterias. Talvez seja hora de dar esse trabalho para a inteligência artificial, já que esses mecanismos, com a instrução de verdadeiros fãs da obra de Akira Toriyama, estão produzindo ilustrações impressionantes que nos deixam todos com vontade de ver mais.

Esta versão hiper-realista de Broly é um claro exemplo do que estamos dizendo. Não temos dúvidas de que é o live action que todos precisamos. A conta do TikTok AIViking, em um vídeo que cada dia ganha mais relevância nas redes sociais, mostra essa imagem surpreendente acompanhada de todo um grupo de personagens que compõem a Família Z.

O Broly da IA tem todos os componentes do personagem que aparece pela primeira vez nos filmes da era de Dragon Ball Z e depois se torna canônico em Dragon Ball Super. A ilustração mostra o guerreiro transformado em Super Saiyajin.

Broly IA. Foto de AIVIKING Dragon Ball

A história de Broly no cânone de Dragon Ball começa no planeta Vegeta, pouco antes de sua destruição. Broly nasce com um poder de luta incrível, até mesmo maior do que o de seu pai Paragus. Isso preocupa o Rei Vegeta, que teme que esse bebê seja uma ameaça ao seu reinado.

O Rei Vegeta ordena o exílio de Broly e Paragus para um planeta remoto chamado Vampa. Os dois ficam sozinhos nesse mundo desértico e assustador, onde Paragus cria Broly com a intenção de transformá-lo em uma arma para destruir os saiyajins.

Broly cresce em Vampa com um grande ódio pelos saiyajins, especialmente pelo Rei Vegeta. Esse ódio é alimentado pelas histórias que Paragus conta a ele.

Broly se transforma em Super Saiyajin Lendário, uma transformação que lhe concede um poder inimaginável. Goku e Vegeta lutam com todas as suas forças, mas mesmo conseguindo controlá-lo, após uma batalha feroz, não foram capazes de derrotá-lo.