Dragon Ball: a razão pela qual Piccolo não tem filhos através de ovos, como o pai

Piccolo Daimaku foi o primeiro vilão que levou Goku a um nível jamais visto nas histórias de Dragon Ball. Conhecido também como Rei Demônio Piccolo, esse personagem buscava se apoderar do mundo. Quase conseguiu, se não fosse pelo pequeno saiyajin que o atravessa com seu próprio corpo, impulsionado por um Kame Hame Ha, em uma das cenas mais impressionantes de todo o mangá e anime.

No final, quando estava à beira da morte, o Rei Demônio colocou um ovo e teve seu próprio filho, Piccolo, com quem todos estamos familiarizados. Ele aparece pela primeira vez na saga seguinte à de seu pai e enfrenta Goku na final do Torneio de Artes Marciais, o único que o saiyajin criado na Terra conseguiu vencer.

Este Piccolo que se torna um membro da Família Z e abandona a família do mal é esteticamente muito parecido com seu pai. No entanto, em termos de personalidade, ele tem muitas diferenças. Uma delas, motivo de nossa resenha, é que ele não teve filhos por meio de um ovo.

Será que ele não pode? Qual é o motivo pelo qual Piccolo não teve filhos por meio deste método, em tudo que vimos em Dragon Ball?

Piccolo Foto: Toei

Akira Toriyama nunca se dispôs a explicar essa situação. Mas há diferentes teorias em torno desse assunto.

O primeiro é que claramente este Piccolo tem a capacidade de ter filhos através de um ovo. No entanto, diz-se que ele não o faz por dois motivos.

Em primeiro lugar, é porque seu pai o fazia para ter seguidores, e não por uma necessidade de procriar. O Rei Demônio queria tomar posse do mundo e precisava de uma equipe que o ajudasse a alcançar seu objetivo.

Piccolo e Dendé são do planeta Namek

Piccolo não busca esse objetivo. Ele provou ser um ótimo pai ao cuidar de Gohan, mas não precisa ter um seguidor para iniciar uma rebelião mundial.

Além disso, também existe a teoria de que se ele tiver um filho por meio desse método, as chances de que ele seja uma pessoa má são muito altas. Portanto, ele prefere não procriar um ser que potencialmente poderia se tornar uma ameaça para o planeta.