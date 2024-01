CES: LG anuncia novas TVs OLED com um processador de IA aprimorado

No âmbito do CES 2024, a LG Electronics (LG) apresenta sua linha de televisores OLED 2024, que promete levar a experiência de entretenimento em casa “a um novo nível”.

Equipados com o último processador de IA da marca, que multiplica por 4 o desempenho da IA, essas novas adições à linha OLED "oferecem uma experiência visual incomparável com uma qualidade de imagem ainda mais vibrante e realista", como compartilhado pela LG em seu comunicado oficial.

Novas televisões OLED 2024 da LG

Impulsionada por uma abordagem centrada no usuário, a visão "Sync to You, Open to All" da LG expressa o objetivo da marca de criar experiências personalizadas para cada estilo de vida, com produtos acessíveis a todos.

Assim, a LG apresenta sua nova e ampliada linha de televisores OLED para 2024, com um processador de última geração baseado em IA, desenvolvido pela LG e projetado exclusivamente para televisores OLED.

Em particular, as televisões LG Signature OLED M4 e LG OLED G4 estão equipadas com o novo processador α (Alpha) 11 AI, que melhora efetivamente a qualidade de imagem e áudio.

Isso proporciona um aumento de 70% no desempenho gráfico e uma velocidade de processamento 30% mais rápida em comparação com seu antecessor.

Televisores com IA integrada

As novas TVs OLED da LG incluem uma melhoria de IA que utiliza uma análise precisa da imagem em nível de pixel para melhorar a nitidez dos objetos e fundos que podem parecer borrados.

Tudo isso impulsionado pelo discernimento da própria IA, que oferece uma experiência visual mais nítida e vibrante.

Além disso, o engenhoso processador de IA é capaz de aprimorar as cores através da análise dos tons frequentemente utilizados que melhor transmitem o estado de espírito e os elementos emocionais pretendidos pelos cineastas e criadores de conteúdo.

O Dynamic Tone Mapping Pro divide as imagens em blocos e ajusta o brilho e o contraste analisando as variações de brilho nos pontos em que a luz entra na cena, criando imagens com uma aparência mais tridimensional.

LG Signature OLED M4

A LG Signature OLED M4 é uma televisão de última geração da marca LG. Com a tecnologia OLED, ela oferece imagens de alta qualidade, com cores vibrantes e contrastes profundos.

Além disso, possui um design elegante e sofisticado, com uma moldura ultrafina que proporciona uma experiência imersiva ao assistir filmes, séries e programas de TV. Com recursos avançados, como a inteligência artificial ThinQ AI, é possível controlar a TV por meio de comandos de voz, facilitando a navegação e o acesso a conteúdos online.

A LG Signature OLED M4 também possui conectividade Wi-Fi, permitindo que você acesse seus aplicativos favoritos, como Netflix e YouTube, diretamente na tela da TV.

Além disso, a TV conta com uma ampla variedade de portas e entradas, como HDMI e USB, para que você possa conectar seus dispositivos e aproveitar ao máximo a experiência de entretenimento. Com ela, você terá uma televisão de alta qualidade, com um design elegante e recursos avançados, proporcionando uma experiência de entretenimento única.

Tudo isso culmina com o LG Signature OLED M4, a TV OLED sem fio da LG, agora disponível em um novo tamanho de tela de 65 polegadas, que permite uma ampla variedade de opções de visualização.

Desde o modelo de 65 polegadas até o gigante de 97 polegadas, é possível desfrutar de uma visão mais limpa e sem distrações. Além disso, a Zero Connect Box sem fio elimina completamente todos os cabos conectados.

A OLED M4 é a primeira televisão do mundo com transmissão sem fio de vídeo e áudio de até 4K 144 Hz, oferecendo um desempenho OLED superior com detalhes precisos e uma sensação imersiva elevada.

"Reforçada por uma televisão OLED líder em sua classe e uma impressionante linha QNED, a LG continua afirmando seu domínio no mercado de televisores premium, com a promessa de oferecer a melhor experiência possível ao cliente por meio de uma seleção distinta de conteúdos e serviços disponíveis na plataforma de TV inteligente webOS da empresa", declarou Park Hyoung-sei, presidente da divisão de entretenimento doméstico da LG.

Inteligência artificial para melhorar o som

Além de oferecer uma qualidade de imagem impressionante, as funções AI Sound Pro oferecem um áudio mais rico e completo ao mesmo tempo em que aproveitam o som surround virtual 11.1.2 dos alto-falantes integrados para criar o ambiente de visualização perfeito.

A tecnologia de IA também separa eficientemente as vozes da trilha sonora para melhorar a clareza dos diálogos e eleva perfeitamente o áudio como se estivesse naturalmente vindo do centro da sua tela.

LG OLED Divulgação

Tudo pelo entretenimento

Os últimos modelos de TV OLED da LG apresentam várias vantagens para jogos, incluindo uma taxa de atualização 4K de 144 Hz2 e recursos HDMI 2.1 integrados.

Essas TVs avançadas também incluem Game Optimizer, que permite aos jogadores alternar facilmente entre os predefinições de tela projetadas para diferentes gêneros de jogo, e são compatíveis com NVIDIA G-SYNC® Compatible e AMD FreeSync para eliminar o tearing e o stuttering que quebram a imersão e oferecer a experiência de jogo mais dinâmica e realista.

Em paralelo, utilizando a última versão do webOS, os usuários podem criar até 10 perfis individuais para adaptar a experiência.

As últimas televisões inteligentes da LG podem até reconhecer as vozes dos usuários com base nos perfis e oferecer recomendações personalizadas interpretando padrões a partir de um histórico completo de uso.

Além disso, as TVs inteligentes LG 2024 com o mais recente webOS são compatíveis com Apple AirPlay e Google Chromecast, e podem interagir com dispositivos domésticos inteligentes compatíveis com o Matter, o padrão universal para a interoperabilidade do IoT doméstico inteligente.

Finalmente, para melhorar a experiência do usuário das pessoas com necessidades especiais, as TVs LG oferecem uma ampla variedade de funções de acessibilidade na seção Acessibilidade do Quick Card.

Os visitantes da CES 2024 terão a oportunidade de conhecer as últimas inovações e conquistas da LG na criação de uma vida inteligente e melhor, de 9 a 12 de janeiro, no estande da empresa.