Atlas: um robô que, ao se combinar com a IA, dominaria o mundo

O avanço da robótica, combinado com a inteligência artificial, está se tornando um evento que pode ser muito benéfico para a humanidade, mas também algo surpreendentemente assustador. O impressionante dispositivo Atlas, da Boston Dynamics, é uma das muitas provas do que estamos dizendo.

As capacidades desses dispositivos fazem com que o título de robô seja realmente pequeno. São androides, que se combinados com a inteligência artificial mais avançada, poderiam se tornar donos do mundo em um segundo.

A foto da nossa capa, na qual o robô está pulando em uma viga, é apenas uma demonstração do que esses dispositivos são capazes de fazer. Mais abaixo, oferecemos um vídeo que é de 2021; já se passaram três anos desde esse avanço impressionante. Claramente, eles foram aprimorados e agora têm a possibilidade de torná-los mais autônomos com a inteligência artificial.

Atlas é capaz de se mover com uma agilidade impressionante, saltando, correndo, fazendo parkour e até mesmo realizando mortais. Seu sistema de controle de movimento e equilíbrio permite que ele se adapte a terrenos irregulares e responda a situações dinâmicas com rapidez.

Graças aos seus motores e articulações poderosos, o Atlas pode levantar objetos pesados, abrir portas e até mesmo manusear ferramentas. Sua habilidade de manipulação fina com as mãos permite que ele interaja com objetos pequenos e delicados.

A Boston Dynamics não para de melhorar o Atlas a cada iteração. O robô continua aprendendo novos movimentos e habilidades, expandindo seu alcance de capacidades e se aproximando cada vez mais da destreza e flexibilidade humanas.

O robô possui uma série de sensores incorporados, como câmeras e LiDAR, que permitem perceber seu ambiente em tempo real. Isso, em combinação com algoritmos de inteligência artificial, lhe dá a capacidade de tomar decisões e planejar seus movimentos de forma autônoma.

Alguns aspectos do Atlas, como sua aparência humanoid e sua crescente agilidade, têm gerado debates sobre ética e as possíveis implicações do desenvolvimento de robôs autônomos.

Assim funciona o surpreendentemente assustador robô.