Apresentamos a edição especial Sambae ‘Dia dos Namorados’ da Adidas

Para cada festividade, as marcas de tênis conseguem nos surpreender. E justamente, em antecipação ao Dia dos Namorados de 2024, a Adidas Originals anunciou sua última criação: a edição especial Sambae ‘Dia dos Namorados’.

Mantendo a estética robusta da icônica linha Samba, este novo modelo se destaca pela sua combinação de design e homenagem ao amor.

Adidas Sambae ‘Dia dos Namorados’

Os novos Sambae apresentam uma parte superior em camurça em tons de marfim, complementada com as icônicas Três Listras da Adidas bordadas e cadarços combinando.

A temática do Dia dos Namorados é realçada com seus ilhós em forma de coração e acentos ‘Pink Fusion’ na língua, enquanto palmilhas decoradas com corações enfatizam ainda mais o espírito festivo.

A assinatura SAMBA dourada no meio do pé e uma sola de plataforma de borracha proeminente adicionam um toque final a este modelo.

Além disso, o design das Sambae ‘Dia dos Namorados’ é caracterizado por seu sutil contraste de cores, com detalhes em rosa que se destacam sobre a paleta neutra do tênis.

Disponíveis a partir de janeiro de 2024, esses tênis poderão ser adquiridos em lojas selecionadas da Adidas Originals, através de seu site e em adidas.com por um preço de US$ 110.