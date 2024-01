Apple M3 vs. M2: fazemos a comparação definitiva para decidir o que comprar em 2024

Imagem: Tech Radar | Comparamos o hardware e o desempenho do processador Apple M3 com o Apple M2 para descobrir se realmente existe uma grande diferença entre eles.

Todos nos lembramos do desconcertante evento Scary Fast dos rapazes de Cupertino, onde eles nos apresentaram de forma inesperada sua nova família de processadores Apple M3.

Tratava-se de algo completamente inesperado, já que os rumores sobre o lançamento de um novo chip eram poucos antes do evento e as críticas no setor especializado têm sido amplas sobre esse assunto.

Apple M2 chipset

Tudo porque eles desenvolveram um processador que deveria ser chamado de Apple M1.5, mas acabaram decidindo comercializá-lo como Apple M2.

Em seguida, com o anúncio do Apple M3, veio o temor imediato de que eles repetissem a jogada, especialmente pela falta de relatórios e vazamentos anteriores que sugerissem o avanço sério, comprometido e sólido desse projeto.

Para dar continuidade à análises anteriores com a mesma lógica, hoje vamos comparar ambos os modelos.

Apple M3 vs. Apple M2: qual é a diferença entre os dois modelos?

Para melhor dimensionar as diferenças em termos de hardware, elaboramos esta tabela comparativa entre ambos os chips para, em seguida, analisar o restante de suas qualidades específicas:



Apple M3 Apple M2 Arquitectura 3nm 5nm Núcleos de CPU Hasta 8 núcleos (M3), 12 núcleos (M3 Pro) y 16 núcleos (M3 Max) Hasta 8 (M2), 12 núcleos (M2 Pro), 12 núcleos (M2 Max) y 24 núcleos (M2 Ultra) Núcleos de GPU Hasta 10 núcleos (M3), 18 núcleos (M3 Pro) y 40 núcleos (M3 Max) Hasta 10 núcleos (M2), 19 núcleos (M2 Pro), 38 núcleos (M2 Max) y 76 núcleos (M2 Ultra) Motor neuronal 16 núcleos; 18 TOPS 16 y 32 núcleos; 15,8 TOPS y 31,6 TOPS Memoria unificada (RAM) Hasta 24 GB (M3), 36 GB (M3 Pro), 128 GB (M3 Max) Hasta 24 GB (M2), 32 GB (M2 Pro), 96 GB (M2 Max), 192 GB (M2 Ultra) Transistores 25 mil millones (M3), 37 mil millones (M3 Pro), 92 mil millones (M3 Max) 20 mil millones (M2), 40 mil millones (M2 Pro), 67 mil millones (M2 Max), 134 mil millones (M2 Ultra) ancho de banda de memoria 100 GB/s (M3), 150 GB/s (M3 Pro), 300 GB/s (M3 Max de 14 núcleos), 400 GB/s (M3 Max de 16 núcleos) 100 GB/s (M2), 200 GB/s (M2 Pro), 400 GB/s (M2 Max), 800 GB/s (M2 Ultra)

Assim como o chipset A17 Pro da Apple, os processadores M3 foram fabricados com o processo de 3 nm da TSMC, o que resulta em mais transistores.

O M2 foi lançado com 20 bilhões de transistores, o M2 Pro com 40 bilhões, o M2 Max com 67 bilhões e o M2 Ultra com 134 bilhões de transistores.

Enquanto o M3 possui 25 bilhões de transistores, o M3 Pro possui 37 bilhões e o M3 Max possui 92 bilhões de transistores.

Em paralelo, o núcleo de alto desempenho do M3 é 15% mais rápido que o do M2, e o núcleo de eficiência do M3 é 30% mais rápido que o do M2.

Imagem: io9 | Mark Gurman da Bloomberg adianta os primeiros detalhes suculentos sobre o processador Apple M3 Pro, e eles são espetaculares.

Assim, teoricamente, no final o desempenho do Mac dependerá do modelo de M3 que cada consumidor escolher, mas na prática a diferença de desempenho e eficiência é insignificante entre o chip mais recente e o anterior.

Com a GPU, a situação é semelhante, já que no M3 é apenas 10% mais rápida. Enquanto o Neural Engine do M3 é apenas 15% mais rápido que o do M2, embora os núcleos continuem os mesmos: 16 núcleos e 18 TOPS.

Em outras palavras, se tiverem que escolher entre um computador mais barato com um Apple M2 ou um novo com um Apple M3, a melhor opção é a geração anterior. Pois as melhorias não são suficientes para justificar a troca.

A Apple fez isso de novo.